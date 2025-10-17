AZ-trainer Maarten Martens kan zaterdagavond in het duel met Ajax geen beroep doen op . De aanvoerder van de Alkmaarders heeft nog te veel last van zijn enkel en reist daarom niet af naar Amsterdam.

De absentie van Clasie is voor Martens de volgende dreun in aanloop naar het treffen met Ajax. Eerder al zag de oefenmeester spits Mexx Meerdink afhaken. De aanvaller zat vorige week voor het eerst bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal, maar hij moest vroegtijdig het trainingskamp verlaten vanwege een blessure. Enkele dagen later werd bekend dat Meerdink er vermoedelijk maanden uitligt.

Clasie wordt gezien als absolute sterkhouder van de Alkmaarders en zijn naam is de laatste tijd ook al veelvuldig gevallen als oplossing voor het dolende Ajax. Zijn blessure is dan ook een forse streep door de rekening van AZ. Blessures vormen enkele jaren een probleem voor Clasie, die zonder 'heel ver' was gekomen in zijn carrière, denkt ESPN-analist Karim El Ahmadi. "Hij is een perfecte speler voor in de Spaanse subtop. Zo’n complete defensieve middenvelder zie je niet veel en momenteel in de Eredivisie al helemaal niet", vertelt hij in gesprek met de Volkskrant.

Wat Clasie zo goed maakt? "Hij weet precies waar de bal valt, wanneer hij een duel moet aangaan, wanneer hij voor zijn man moet komen of juist moet wachten", vervolgt El Ahmadi. "Hij is aan de bal ook geweldig. Veel controlerende middenvelders spelen alleen korte passes, hij kan ook cross-passes geven en aanvallers alleen voor de keeper zetten. Daarom zou hij inderdaad goed bij Ajax passen"

Clasie zou ook bij PSV en Feyenoord passen

Volgens El Ahmadi past Clasie overal. "Bij PSV; Jerdy Schouten mist zijn dieptepassing, Joey Veerman zijn agressiviteit. En bij Feyenoord; Quinten Timber ontbeert zijn positionering en rust, Luciano Valente zijn ervaring. Hij is uniek in het bepalen van het tempo. Als hij er niet bij is zie je dat het bij AZ veel onrustiger is", besluit de voormalig middenvelder van onder meer FC Twente, Feyenoord en Aston Villa.

