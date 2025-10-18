Oscar Gloukh keert zaterdagmiddag hoogstwaarschijnlijk terug in de basis bij Ajax. De Israëliër, die voor de interlandperiode nog op de reservebank begon bij de Amsterdammers, lijkt zich op te mogen maken voor een plek op zijn favoriete positie: als ‘nummer tien’.

Tot onvrede van menig Ajax-fan verwees John Heitinga Gloukh tegen Sparta (3-3) naar de bank. De grote zomeraankoop viel een half uur voor tijd in en redde uiteindelijk een punt voor de Amsterdammers. In de lastige thuiswedstrijd tegen AZ wordt verwacht dat Gloukh weer tot de basiself behoort. Dat gaat dan ten koste van Kian Fitz-Jim. Verder lijkt het middenveld te bestaan uit aanvoerder Davy Klaassen en Kenneth Taylor.

Artikel gaat verder onder video

Ten opzichte van de wedstrijd tegen Sparta lijkt Heitinga één wijziging door te voeren in zijn achterhoede. Lucas Rosa keert terug naar de bank en wordt naar verwachting vervangen door Anton Gaaei. De Deen vormt de verdediging samen met het centrale duo Youri Baas en Josip Šutalo en linksback Jorthy Mokio.

In de aanval lijkt Steven Berghuis genoegen te moeten nemen met een reserverol. De kans is groot dat Heitinga kiest voor het drietal Mika Godts, Wout Weghorst en Oliver Edvardsen.

Vermoedelijke opstelling Ajax tegen AZ:

Jaroš; Gaaei, Šutalo, Baas, Mokio; Klaassen, Gloukh, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts.