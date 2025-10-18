‘Ajax-selectie onder Kroes net zo gemankeerd en uit balans als onder Mislintat’

Volgens het Algemeen Dagblad is de huidige selectie van Ajax totaal uit balans. Technisch directeur Alex Kroes wordt verantwoordelijk gehouden voor het gemankeerde elftal van de Amsterdammers, dat gelijkenissen vertoont met de selectie onder Sven Mislintat.
Critici roepen al maanden dat de selectie van Ajax kwaliteit tekortkomt. “Op zichzelf zit daar zeker wat in: de Ajax-selectie telt liefst tien middenvelders, maar amper backs van topniveau. In plaats van een opvolger voor Henderson haalde het een twintigjarige Engelse huurling van Liverpool, James McConnell”, opent het AD, dat ziet dat nieuwe spits Kasper Dolberg nog altijd met pijntjes kampt.
Kroes, die het deze week opnam voor Heitinga, is echter degene die onder druk staat, zo stelt het AD. “Het zadelt Heitinga in zijn dagelijkse werk met een probleem op, terwijl het ook zijn publieke overlevingsstrijd gecompliceerder maakt. Ga maar na: Kroes, de man die hem van hogerhand rugdekking zou moeten geven, staat inmiddels zélf onder grote druk.”
De krant voegt daar een harde vergelijking aan toe: “Kroes kraakte zijn voorganger Sven Mislintat ooit uitgebreid over diens technisch beleid, maar de huidige Ajax-selectie is ongeveer net zo gemankeerd en uit balans als die van destijds”, aldus het Algemeen Dagblad.
Kroes moest algemene directeur worden maar door zijn eigen fout met die aandelen kon het niet. Als troost mocht hij TD worden maar hij heeft er geen kijk op want hij is een zaakwaarnemer. Fout van het bestuur weer.
De enige goede spelers op het middenveld zijn Gloukh en Taylor de rest is echt geen Ajax materiaal. Dan hebben we iets van 3 linksbuitens, Moro, Godts en edvarsen. En maar 1 rechtsbuiten die Neppe luie slappe Berghuis. In de verdediging twee rechtsbacks en maar 1 echte linksback die er weinig van kan waar ooit 10.000.000 voor betaald is. Dus zo kan je concluderen dat de selectie van Ajax aardig uit balans is. Kroes en Heitinga moeten er zo snel mogelijk uit. En haal er mensen voor terug die wel verstand hebben van voetbal. Ze hadden die Christian Theodor Kjelder Rasmussen ook nooit moeten weg doen die man was snel en ik vind hem ook beter dan berghuis die laat niks zien. Dan had je nog 2 miljoen bespaart met salarissen. Want die kwal berghuis heb je niks aan kost alleen maar geld
Kroes moest algemene directeur worden maar door zijn eigen fout met die aandelen kon het niet. Als troost mocht hij TD worden maar hij heeft er geen kijk op want hij is een zaakwaarnemer. Fout van het bestuur weer.
De enige goede spelers op het middenveld zijn Gloukh en Taylor de rest is echt geen Ajax materiaal. Dan hebben we iets van 3 linksbuitens, Moro, Godts en edvarsen. En maar 1 rechtsbuiten die Neppe luie slappe Berghuis. In de verdediging twee rechtsbacks en maar 1 echte linksback die er weinig van kan waar ooit 10.000.000 voor betaald is. Dus zo kan je concluderen dat de selectie van Ajax aardig uit balans is. Kroes en Heitinga moeten er zo snel mogelijk uit. En haal er mensen voor terug die wel verstand hebben van voetbal. Ze hadden die Christian Theodor Kjelder Rasmussen ook nooit moeten weg doen die man was snel en ik vind hem ook beter dan berghuis die laat niks zien. Dan had je nog 2 miljoen bespaart met salarissen. Want die kwal berghuis heb je niks aan kost alleen maar geld