‘Ajax-selectie onder Kroes net zo gemankeerd en uit balans als onder Mislintat’

Volgens het Algemeen Dagblad is de huidige selectie van Ajax totaal uit balans. Technisch directeur Alex Kroes wordt verantwoordelijk gehouden voor het gemankeerde elftal van de Amsterdammers, dat gelijkenissen vertoont met de selectie onder Sven Mislintat.

Critici roepen al maanden dat de selectie van Ajax kwaliteit tekortkomt. “Op zichzelf zit daar zeker wat in: de Ajax-selectie telt liefst tien middenvelders, maar amper backs van topniveau. In plaats van een opvolger voor Henderson haalde het een twintigjarige Engelse huurling van Liverpool, James McConnell”, opent het AD, dat ziet dat nieuwe spits Kasper Dolberg nog altijd met pijntjes kampt.

Artikel gaat verder onder video

Kroes, die het deze week opnam voor Heitinga, is echter degene die onder druk staat, zo stelt het AD. “Het zadelt Heitinga in zijn dagelijkse werk met een probleem op, terwijl het ook zijn publieke overlevingsstrijd gecompliceerder maakt. Ga maar na: Kroes, de man die hem van hogerhand rugdekking zou moeten geven, staat inmiddels zélf onder grote druk.”

De krant voegt daar een harde vergelijking aan toe: “Kroes kraakte zijn voorganger Sven Mislintat ooit uitgebreid over diens technisch beleid, maar de huidige Ajax-selectie is ongeveer net zo gemankeerd en uit balans als die van destijds”, aldus het Algemeen Dagblad.