Aad de Mos is geen fan van . De Kroatische centrale verdediger is volgens de oud-voetbaltrainer geen ‘typische Ajax-speler’ en heeft moeite aan de bal. De Mos is verder totaal niet te spreken over de selectie van de Amsterdammers, zo laat hij weten in een interview tegenover De Telegraaf.

Volgens De Mos ligt de moeizame competitiestart van Ajax niet direct aan John Heitinga. “Ik denk dat John Heitinga weet hoe dat moet. Alleen: hij heeft er de spelers niet voor”, begint de voormalig oefenmeester van onder meer Ajax en PSV: “Het elftal vertoont van achterin tot voorin overal mankementen”, vervolgt hij.

De analist fakkelt in eerste instantie de achterhoede af. “Dat begint met de keepers. De backs Owen Wijndal en Anton Gaaei zijn onvoldoende voor de Eredivisie. Sutalo struikelt elke wedstrijd zes keer over de bal. Ook geen typische Ajax-speler”, is De Mos hard.

Ook routiniers Steven Berghuis en Davy Klaassen moeten het ontgelden: “Die hebben het al moeilijk met zichzelf op basis van leeftijd en fysieke problemen. Tel uit je winst. Hoe ga je dat oplossen?”, vraagt De Mos – die ook geen fan van Kasper Dolberg is – zich af.

Drietal uitzonderingen

Toch zijn er ook drie spelers waar De Mos enigszins positief over is. “Oscar Gloukh is een heel goede speler. Raúl Moro heeft misschien wat tijd nodig, maar ik zie het er nog niet in. Kenneth Taylor is een heel goede speler. Mika Godts heeft natuurlijk ook de mogelijkheden”, aldus de ex-trainer.