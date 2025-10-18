Live voetbal 5

‘Sutalo struikelt elke wedstrijd 6 keer over de bal: geen typische Ajax-speler’

Ajax-speler Josip Sutalo grijpt naar het hoofd
Luuk van Grinsven
18 oktober 2025, 10:03

Aad de Mos is geen fan van Josip Sutalo. De Kroatische centrale verdediger is volgens de oud-voetbaltrainer geen ‘typische Ajax-speler’ en heeft moeite aan de bal. De Mos is verder totaal niet te spreken over de selectie van de Amsterdammers, zo laat hij weten in een interview tegenover De Telegraaf.

Volgens De Mos ligt de moeizame competitiestart van Ajax niet direct aan John Heitinga. “Ik denk dat John Heitinga weet hoe dat moet. Alleen: hij heeft er de spelers niet voor”, begint de voormalig oefenmeester van onder meer Ajax en PSV: “Het elftal vertoont van achterin tot voorin overal mankementen”, vervolgt hij.

De analist fakkelt in eerste instantie de achterhoede af. “Dat begint met de keepers. De backs Owen Wijndal en Anton Gaaei zijn onvoldoende voor de Eredivisie. Sutalo struikelt elke wedstrijd zes keer over de bal. Ook geen typische Ajax-speler”, is De Mos hard.

Ook routiniers Steven Berghuis en Davy Klaassen moeten het ontgelden: “Die hebben het al moeilijk met zichzelf op basis van leeftijd en fysieke problemen. Tel uit je winst. Hoe ga je dat oplossen?”, vraagt De Mos – die ook geen fan van Kasper Dolberg is – zich af.

Drietal uitzonderingen

Toch zijn er ook drie spelers waar De Mos enigszins positief over is. “Oscar Gloukh is een heel goede speler. Raúl Moro heeft misschien wat tijd nodig, maar ik zie het er nog niet in. Kenneth Taylor is een heel goede speler. Mika Godts heeft natuurlijk ook de mogelijkheden”, aldus de ex-trainer.

martienis
martienis
Wat een onzin struikeld 6 nog niet 1 keer hoe vermin je het ga iets nuttigs doen de mos

LesserMagic
LesserMagic
Als Aad de Mos geen fan is, dan moet het wel een goede speler zijn.

JMP
JMP
Aldus de man die Obispu een veel betere speler vond als Van Dijk, De Ligt en De Vrij bij elkaar. De man die kennelijk zo’n fortuin als ontslag vergoeding heeft meegekregen in Eindhoven dat hij sindsdien zo geil van PSV is dat hij de complete PSV jeugd rijp vond en vindt voor de absolute wereld top. Voor de duidelijkheid, hij heeft het hier dus over een onbetwiste basis speler van de nummer 3 van de wereld Kroatië. Aad de Mos, u weet wel, de man met als enige wapenfeit dat hij ooit, om wat voor duistere reden ook, van een puisant rijke voorzitter mee een Europa Cup mocht winnen, met een elftal waarmee mijn blinde bejaarde tante dat specifieke toernooi ook zou hebben gewonnen. Sinds die dag profileert hij zich als toptrainer, die ondertussen letterlijk bij elke club al na, hooguit, een paar maanden werd weggetrapt. En deze man wordt door diverse voetbalmedia naar analyses gevraagd. Lachwekkend, en dan weten we tegelijkertijd hoe serieus we al de voetbalmedia platforms moeten nemen.

