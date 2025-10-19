Taylor ziet geen reden om tactiek Ajax te veranderen

denkt dat er niks mis is met de tactiek van Ajax, zo geeft hij aan tegenover Ajax Life. Vorig seizoen ging het met een defensief speelplan wel goed in Amsterdam, maar de spelersgroep wil daar niet meer naar terug.

Ajax beleeft een moeilijke seizoensstart en liep zaterdag in eigen huis tegen AZ tegen de eerste competitienederlaag van het seizoen aan: 0-2. Dat is een enorme tegenstelling met vorig seizoen, toen de Amsterdammers op een haar na de titel misliepen. Onder Francesco Farioli was Ajax defensief erg solide, terwijl dat onder John Heitinga juist een zwakte is.

Artikel gaat verder onder video

“De trainer heeft een bepaalde visie. Dat proberen wij uit te voeren”, geeft Taylor aan. “Hij bepaalt dat en wij staan daarachter. Op dit moment gaat dat echter niet goed”, stelt de middenvelder. Analisten geven regelmatig aan dat Ajax betere resultaten kan halen als er in de kracht van de selectie wordt gespeeld: minder aanvallend. Wil Taylor met de spelersgroep nu pleiten voor een defensievere tactiek?

“Dat denk ik niet”, antwoordt hij. “Het is ook niet zo dat de trainer de speelwijze alleen bepaalt. Wij willen zelf ook leuk en aantrekkelijk voetbal spelen, maar op dit moment komt dat er niet uit. Farioli had echt zijn eigen visie. Heitinga heeft dat ook”, maakt Taylor de vergelijking. “Daarvoor is de trainer, de trainer. Dat betekent overigens niet dat we als spelers niet meedenken. Wij geven ook aan wat we denken dat anders of beter kan.”

