Taylor ziet geen reden om tactiek Ajax te veranderen

Ajax-speler Kenneth Taylor
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
19 oktober 2025, 11:44

Kenneth Taylor denkt dat er niks mis is met de tactiek van Ajax, zo geeft hij aan tegenover Ajax Life. Vorig seizoen ging het met een defensief speelplan wel goed in Amsterdam, maar de spelersgroep wil daar niet meer naar terug.

Ajax beleeft een moeilijke seizoensstart en liep zaterdag in eigen huis tegen AZ tegen de eerste competitienederlaag van het seizoen aan: 0-2. Dat is een enorme tegenstelling met vorig seizoen, toen de Amsterdammers op een haar na de titel misliepen. Onder Francesco Farioli was Ajax defensief erg solide, terwijl dat onder John Heitinga juist een zwakte is.

“De trainer heeft een bepaalde visie. Dat proberen wij uit te voeren”, geeft Taylor aan. “Hij bepaalt dat en wij staan daarachter. Op dit moment gaat dat echter niet goed”, stelt de middenvelder. Analisten geven regelmatig aan dat Ajax betere resultaten kan halen als er in de kracht van de selectie wordt gespeeld: minder aanvallend. Wil Taylor met de spelersgroep nu pleiten voor een defensievere tactiek?

“Dat denk ik niet”, antwoordt hij. “Het is ook niet zo dat de trainer de speelwijze alleen bepaalt. Wij willen zelf ook leuk en aantrekkelijk voetbal spelen, maar op dit moment komt dat er niet uit. Farioli had echt zijn eigen visie. Heitinga heeft dat ook”, maakt Taylor de vergelijking. “Daarvoor is de trainer, de trainer. Dat betekent overigens niet dat we als spelers niet meedenken. Wij geven ook aan wat we denken dat anders of beter kan.”

FC Onkruid
162 Reacties
151 Dagen lid
256 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Taylor : "Wij willen zelf ook leuk en aantrekkelijk voetbal spelen, maar op dit moment komt dat er niet uit". Wat een onbenul is die gast. Aanvallend spelen ging onder Farioli niet, daar werden de punten gesprokkeld met catenaccio. En door de komst van Heitinga, denkt Taylor dat er op een andere manier gespeeld kan worden?

Pietjanhendrik
456 Reacties
88 Dagen lid
449 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Tactiek is ok maar de uitvoering niet

thetruth
85 Reacties
918 Dagen lid
657 Likes
thetruth
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Beste Taylor, om dood eenvoudige reden dat jullie de kwaliteit niet hebben , om aanvallend te voetballen.

Vriendje Stokvis
1.451 Reacties
395 Dagen lid
8.127 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik ook niet. Lekker zo doorgaan.

Reacties

