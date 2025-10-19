Live voetbal 9

Driessen: 'Baangaranties Heitinga en Kroes bij Ajax ingetrokken na verlies tegen AZ'

Ajax-technisch directeur Alex Kroes en hoofdtrainer John Heitinga
Foto: © Imago
Frank Hoekman
19 oktober 2025, 16:30

Valentijn Driessen sluit niet uit dat Ajax vóór de interlandbreak van november afscheid neemt van hoofdtrainer John Heitinga en technisch directeur Alex Kroes. De chef voetbal van De Telegraaf schrijft dat 'de baangaranties van alle betrokkenen zijn ingetrokken' na de 0-2 nederlaag tegen AZ van zaterdagavond.

Ajax begon niet eens zo slecht aan het duel met AZ, maar keek halverwege al tegen een 0-2 achterstand aan die uiteindelijk ook de eindstand zou worden. Daarmee leed Heitinga zijn eerste nederlaag in competitieverband van het seizoen. Ajax morste in de Eredivisie al wel punten in de uitduels met Go Ahead Eagles (2-2), FC Volenam (1-1), PSV (2-2) en Sparta Rotterdam (3-3). Bovendien gingen beide Champions League-duels, tegen Inter (0-2) en Olympique Marseille (4-0) verloren.

Hoewel Heitinga een karrenvracht kritiek krijgt, blijft Kroes voorlopig pal achter de oud-verdediger staan. In een interview met Ajax Life verbond hij zijn eigen toekomst min of meer aan die van Heitinga, net zoals hij een jaar geleden in een moeizame fase achter Farioli bleef staan. Om te illustreren dat trainers nou eenmaal tijd nodig hebben wijst Kroes naar Mikel Arteta, die met Arsenal achtste en vijfde eindigde in zijn eerste twee seizoenen. "Gun trainers de tijd om iets op te bouwen. Hetzelfde geldt voor nieuwe spelers", aldus de td.

Vooral de manier waarop Ajax tegen AZ voor de dag kwam baart Driessen grote zorgen. De journalist concludeert at de Amsterdammers vier maanden na het vertrek van Francesco Farioli 'terug bij af zijn'. "Niets verraadt enige ontwikkeling in het spel van Ajax, dat slechts kan teren op enkele goede korte fases in wedstrijden tegen Internazionale, PSV, Sparta en twintig minuten tegen AZ." Ook de toevoeging van Fred Grim aan de technische staf van Heitinga maakt geen verschil, zo ziet Driessen: "De Ajacieden blijven volharden in oude fouten. Iedere corner tegen is een potentiële tegentreffer, in de omschakeling bij balverlies staat het hele elftal open en een vaste opbouw met aanvallende patronen valt niet te ontdekken."

Komende woensdag wacht Ajax in de Champions League een bezoek aan Chelsea. Daarna wacht achtereenvolgens Twente-uit, Heerenveen-thuis, Galatasaray-thuis, Utrecht-uit en Excelsior-thuis. Driessen spreekt van een 'survivaltocht' die Heitinga en Kroes weleens fataal zou kunnen worden: "Desastreuze ongelukken onderweg naar de volgende interlandbreak medio november zijn dus zeker niet uit te sluiten. Alle baangaranties van alle betrokkenen zijn na het eerste competitieverlies zaterdag inmiddels ingetrokken."

Vrij Dag
108 Reacties
518 Dagen lid
195 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik denk dat Heitinga mag gaan, maar dat het ontslag van Kroes, die vervolgens zijn ontslag indient, wordt afgewezen.

jurgen😎👍
107 Reacties
15 Dagen lid
142 Likes
jurgen😎👍
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

ik zie het somber in... Rookie Heitinga probeert met man en macht om er een voetballend elftal uit te krijgen..... Maar ......... ik zie het somber in

Pietjanhendrik
464 Reacties
89 Dagen lid
460 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

het is dat groningen en nec punten laten liggen anders was het plek 6 geweest en exit heitinga en kroes

Vriendje Stokvis
1.456 Reacties
395 Dagen lid
8.139 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Laat Heitinga zijn missie afmaken gun deze jongen de tijd.

FC Onkruid
163 Reacties
151 Dagen lid
258 Likes
FC Onkruid
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Driessen, niemand heeft een baangarantie. Jij ook niet.

dilima1966
2.700 Reacties
860 Dagen lid
15.581 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is te hopen dat ze bij ajax nu inzien dat het niet werk met heitinga keizer en kroes voor dat de ramp nog verder op.loop dan het nu al is

