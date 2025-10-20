Volgens Valentijn Driessen en Hein Keijser moet Jeroen Manschot geschorst worden door de KNVB. Aanleiding hiervoor is de niet gegeven rode kaart aan Wout Weghorst, die Wouter Goes zaterdagavond naar het gras werkte met een harde elleboogstoot.

Weghorst maakte zich zaterdagavond niet populair toen hij zijn directe tegenstander Goes een elleboogstoot gaf. Na afloop weigerde de Ajax-spits zijn collega een sportieve hand te geven en ontkende hij zijn overtreding in een interview. De Amsterdammers verloren de thuiswedstrijd tegen AZ overigens met 0-2.

De 33-jarige aanvaller mocht van geluk spreken dat scheidsrechter Manschot, zelfs na het bestuderen van de VAR-beelden, geen rode, maar gele kaart uitdeelde. In Kick-off van De Telegraaf komt Pim Sedee met de stelling of de arbiter geschorst moet worden na deze flater.

Driessen en Keijser antwoorden stellig: “Eens.” De chef voetbal van De Telegraaf wil een kanttekening maken: “Maar dan moeten er nog meer scheidsrechters geschorst worden. Rob Dieperink, met zijn flater met de niet gegeven tweede kaart aan Givario Read, en de scheidsrechtersbaas (Raymond van Meenen, red) ook. Allemaal schorsen of ontslaan!”