Driessen velt hard oordeel over Gloukh: ‘Maakt de grote belofte absoluut niet waar’

Valentijn Driessen en Oscar Gloukh
Foto: © Imago/Talpa/Realtimes
Niels Hassfeld
21 oktober 2025, 11:15

Valentijn Driessen is niet te spreken over de bijdrage van Oscar Gloukh bij Ajax. De Israëliër werd als grote naam binnengehaald, maar volgens de journalist van De Telegraaf maakt hij zijn belofte absoluut nog niet waar.

Ajax maakte deze zomer bijna vijftien miljoen euro over aan Red Bull Salzburg om Gloukh naar Amsterdam te halen. De middenvelder moest het in zijn eerste wedstrijden vooral doen met invalbeurten, waarin hij nog niet het verschil wist te maken. Onlangs vond hij wel in drie wedstrijden op rij het net, maar tegen AZ (0-2 nederlaag) kon Gloukh het verschil niet maken. Na zeventig minuten haalde John Heitinga hem naar de kant, tot onvrede van het publiek en de speler zelf.

Dat Gloukh niet blij was met zijn wissel, heeft hij helemaal aan zichzelf te danken, zo stelt Driessen in Kick-off. “Hij werd volledig terecht gewisseld”, aldus de chef voetbal van De Telegraaf. “Hij doet gewoon helemaal niets, werkelijk waar. Hij komt gewoon pas in actie als hij de bal heeft. Vaak passt hij en dan is het de bedoeling dat hij doorbeweegt, maar dat doet hij ook niet. Hij had ook een slap schot op goal en daarna sjokt hij terug.”

Vanwege zijn transfersom waren de verwachtingen rondom Gloukh hooggespannen. “Hij was de grote belofte, maar dat maakt hij absoluut niet waar”, oordeelt Driessen, die wel een verzachtende omstandigheid ziet. “Misschien functioneert hij in een heel goed elftal beter, maar het is niet iemand die het elftal zelf beter maakt.”

FCJel
548 Reacties
808 Dagen lid
4.787 Likes
FCJel
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Als er iets is dat ajax moet doen om zichzelf te redden, is het verdedigender spelen, niet aanvallender. En als er iets is wat deze gozer niet doet, is het meeverdedigen. Verkeerd ingekocht dus. Het blijft een soort arrogantie dat je denkt het spel te kunnen maken met deze spelers. Dat heeft Kroes echt totaal verkeerd ingeschat. Wat nogal te denken geeft na hoe ajax vorig jaar aan zijn punten moest komen…

12deman
607 Reacties
114 Dagen lid
483 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden heftig de investeringen van deze zomer Moro en Gloukh 25mln compleet verdampt. Deze spelers maken Ajax eerder zwakker. Nu wordt Mokio weer gehyped. Maar die ging effe lekker in de fout tegen AZ. Toch niet zo goed, gewoon een onervaren jeugdspeler in een slecht elftal. Zo blij dat het niet meer gaat ver Ajax gaat, al die snavels dicht.

