Valentijn Driessen is niet te spreken over de bijdrage van bij Ajax. De Israëliër werd als grote naam binnengehaald, maar volgens de journalist van De Telegraaf maakt hij zijn belofte absoluut nog niet waar.

Ajax maakte deze zomer bijna vijftien miljoen euro over aan Red Bull Salzburg om Gloukh naar Amsterdam te halen. De middenvelder moest het in zijn eerste wedstrijden vooral doen met invalbeurten, waarin hij nog niet het verschil wist te maken. Onlangs vond hij wel in drie wedstrijden op rij het net, maar tegen AZ (0-2 nederlaag) kon Gloukh het verschil niet maken. Na zeventig minuten haalde John Heitinga hem naar de kant, tot onvrede van het publiek en de speler zelf.

Dat Gloukh niet blij was met zijn wissel, heeft hij helemaal aan zichzelf te danken, zo stelt Driessen in Kick-off. “Hij werd volledig terecht gewisseld”, aldus de chef voetbal van De Telegraaf. “Hij doet gewoon helemaal niets, werkelijk waar. Hij komt gewoon pas in actie als hij de bal heeft. Vaak passt hij en dan is het de bedoeling dat hij doorbeweegt, maar dat doet hij ook niet. Hij had ook een slap schot op goal en daarna sjokt hij terug.”

Vanwege zijn transfersom waren de verwachtingen rondom Gloukh hooggespannen. “Hij was de grote belofte, maar dat maakt hij absoluut niet waar”, oordeelt Driessen, die wel een verzachtende omstandigheid ziet. “Misschien functioneert hij in een heel goed elftal beter, maar het is niet iemand die het elftal zelf beter maakt.”

