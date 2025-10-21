Live voetbal 2

VI: Mokio vroeg Ajax recentelijk om 'Henderson-salaris'

Jorthy Mokio viert doelpunt voor Ajax
Foto: © Imago
1 reactie
Mingus Niesten
21 oktober 2025, 17:59

Opvallend nieuws over Ajacied Jorthy Mokio. De jonge middenvelder heeft nog een contract tot medio 2027 bij Ajax, maar beide partijen willen langer met elkaar door. De Belg vroeg vervolgens tijdens de onderhandelingen om een 'Henderson-salaris', zo meldt Voetbal International.

Mokio wordt sinds zijn komst van Gent gezien als een groot talent. De nu 17-jarige speler heeft ondertussen 26 wedstrijden achter zijn naam staan bij Ajax, maar daarin was hijzelf lang niet altijd een daverend succes. Mokio toont vlagen van potentie, maar vooralsnog blijft het daarbij. Toch willen de Amsterdammers de concurrentie voor zijn en de middenvelder langer aan de club binden.

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens kwamen de gesprekken tussen beide partijen op gang. De insteek voor Ajax is een contract van vijf jaar: dat mag wanneer Mokio achttien is. Op 28 februari 2026 bereikt hij die leeftijd. Toch gingen de onderhandelingen niet heel soepel: VI weet dat de Belg een 'Henderson-salaris' vroeg na zijn achttiende verjaardag. De Engelsman was vorig seizoen een van de grootverdieners in Amsterdam, maar was dan ook altijd basisspeler en de leider van de ploeg.

Ajax had 'andere bedragen' in gedachten, weet het tijdschrift. Mokio en de club zijn het dan ook nog niet helemaal eens over de contractverlenging, maar als het aan de speler ligt, blijft hij bij Ajax. "Dat staat als een paal boven water", meldt Tim van Duijn van VI.

Voetbalanalist
262 Reacties
65 Dagen lid
212 Likes
Voetbalanalist
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tot er een zak met geld langs komt, dan zijn ze allemaal gevlogen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio
Jong Ajax
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 17 jaar (29 feb. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
1
0
2025/2026
Ajax
7
0
2024/2025
Jong Ajax
17
2
2024/2025
Ajax
11
1

Meer info

