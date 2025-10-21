Rob Jansen baalt van zijn cliënt Heitinga: 'Hij wilde naar Ajax vanwege ego'

Rob Jansen heeft andermaal gesteld dat hij John Heitinga afgelopen zomer heeft afgeraden om naar Ajax te gaan. De coach besloot het wel te doen en zit nu met een matige selectie opgescheept, vertelt de zaakwaarnemer.

Heitinga, die zelf een fraaie carrière beleefde, deed de afgelopen jaren Premier League-ervaring op bij Everton en Liverpool. Daar was hij de assistent van David Moyes en Arne Slot. Nadat hij met Liverpool de titel pakte, deed zich een kans voor om de leiding te nemen bij Ajax. Jansen, zijn zaakwaarnemer, had zelf 'nee' gezegd tegen de Amsterdammers, vertelt hij in KieftJansenEgmondGijp. “Ik heb tegen hem gezegd: ik zou het niet doen, op dit moment naar Ajax gaan. Hij wilde het wel vanuit ego, zijn hart en zijn gevoel voor die club”, vertelt Jansen ietwat teleurgesteld.

Artikel gaat verder onder video

Ajax speelt momenteel op een allerminst overtuigende manier en ging de laatste weken al meermaals pijnlijk onderuit. Het instapmoment van Heitinga, vlak na de onmogelijk geachte tweede plek onder Francesco Farioli, was volgens Jansen dan ook belabberd. “Dat is natuurlijk ook een beetje opportunisme van een jonge trainer, die denkt: ik ga het wel naar mijn hand zetten", is de inschatting van de zaakwaarnemer. "Maar waar hij mee geconfronteerd werd, was het verleden met een grote puinhoop binnen de club: de hele bestuursstructuur en commissarissen kloppen niet, het bestuur moet zijn weg nog zien te vinden.”

Jansen heeft niet alleen kritiek op het bestuur van de Amsterdammers, maar ook op de samengestelde selectie. Hiervoor is onder andere Alex Kroes verantwoordelijk. “De spelers die hij (Heitinga, red.) heeft, inclusief een aantal dat ze hebben gehaald…", klaagt de podcastgenoot van René van der Gijp impliciet. "Het is een onevenwichtige selectie, met een paar oudere spelers die het niet meer kunnen belopen. Die zijn eigenlijk niet fit. En een Dolberg die ze erbij halen, raakt weer geblesseerd. Je moet het verwachtingspatroon bijstellen", is Jansen het eens met een eerdere uitspraak van Van der Gijp. Ajax staat momenteel op de vierde plek in de Eredivisie, met al negen punten achterstand op koploper Feyenoord en heeft in de Champions League nog 0 punten.