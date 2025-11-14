De namen van Jordi Cruijff en Maxwell worden genoemd bij Ajax als opvolger van technisch directeur Alex Kroes. Dat onthult clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Door de naam van Max Huiberts kan een streep zo lijkt het, want de journalist benadrukt dat de scheidend AZ-directeur 'een behoorlijke schurfthekel' aan Ajax heeft.

Ajax nam vorige week donderdag afscheid van trainer John Heitinga. Kroes, die zijn lot had verbonden aan dat van de oefenmeester, kondigde in hetzelfde persbericht ook aan om te vertrekken uit de hoofdstad. De overige directieleden en de rvc van Ajax hebben Kroes echter 'met klem verzocht' om aan te blijven 'ten behoeve van de continuïteit' de komende tijd.

Ondertussen zoekt Ajax verder naar een opvolger van Heitinga, waarbij droomkandidaat Erik ten Hag heeft afgezegd omdat hij als keiharde eis had dat Kroes moest aanblijven als technisch directeur. "Ajax moet eerst een nieuwe technisch directeur hebben en dan pas een nieuwe trainer", stelt Verweij. "Dat zou zomaar kunnen inhouden dat Fred Grim nog een aantal weken op de bank zit. Dat had John Heitinga natuurlijk gekund. De problemen bij Ajax liggen natuurlijk dieper dan Heitinga alleen."

Binnen Ajax gaan de namen van Jordi Cruijff en Maxwell rond als opvolger van Kroes. "Mocht het Jordi Cruijff worden als nieuwe technisch directeur, dan kan Michael Kinsbergen misschien ook terugkeren. Die had een hele goede band met Cruijff senior”, stelt Verweij. “De naam van Maxwell wordt genoemd. Hij is bij Paris Saint-Germain technisch directeur geweest. Dat zijn namen waardoor heel veel deuren bij andere clubs open gaan. "Je zult er wel iemand omheen moeten zetten die het 'vuile werk' doet, om in voetbaltermen te praten. Ik denk dat dat logische namen zouden zijn."

Huiberts heeft 'een behoorlijke schurfthekel aan Ajax'

Door de naam van Huiberts, die eerder deze week aankondigde te vertrekken bij AZ en die meermaals gelinkt werd aan Ajax, lijkt een streep te kunnen. "Hij schijnt geen groot fan te zijn van Ajax. Sterker nog, hij zou er een behoorlijke schurfthekel aan hebben. Dat hoor je bij AZ", aldus Verweij. "Hij heeft het nooit zo uitgesproken"haakt Driessen in, waarna Verweij op zijn beurt weer aanvult. "Het zijn een beetje de verhalen die rondgaan."