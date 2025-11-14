Live voetbal 1

Mike Verweij: 'Jordi Cruijff en Maxwell worden genoemd als technisch directeur bij Ajax'

Telegraaf-verslaggever Mike Verweij in de persruimte van Ajax
Foto: © Telegraaf
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
14 november 2025, 13:39

De namen van Jordi Cruijff en Maxwell worden genoemd bij Ajax als opvolger van technisch directeur Alex Kroes. Dat onthult clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Door de naam van Max Huiberts kan een streep zo lijkt het, want de journalist benadrukt dat de scheidend AZ-directeur 'een behoorlijke schurfthekel' aan Ajax heeft.

Ajax nam vorige week donderdag afscheid van trainer John Heitinga. Kroes, die zijn lot had verbonden aan dat van de oefenmeester, kondigde in hetzelfde persbericht ook aan om te vertrekken uit de hoofdstad. De overige directieleden en de rvc van Ajax hebben Kroes echter 'met klem verzocht' om aan te blijven 'ten behoeve van de continuïteit' de komende tijd.

Artikel gaat verder onder video

Ondertussen zoekt Ajax verder naar een opvolger van Heitinga, waarbij droomkandidaat Erik ten Hag heeft afgezegd omdat hij als keiharde eis had dat Kroes moest aanblijven als technisch directeur. "Ajax moet eerst een nieuwe technisch directeur hebben en dan pas een nieuwe trainer", stelt Verweij. "Dat zou zomaar kunnen inhouden dat Fred Grim nog een aantal weken op de bank zit. Dat had John Heitinga natuurlijk gekund. De problemen bij Ajax liggen natuurlijk dieper dan Heitinga alleen."

Binnen Ajax gaan de namen van Jordi Cruijff en Maxwell rond als opvolger van Kroes. "Mocht het Jordi Cruijff worden als nieuwe technisch directeur, dan kan Michael Kinsbergen misschien ook terugkeren. Die had een hele goede band met Cruijff senior”, stelt Verweij. “De naam van Maxwell wordt genoemd. Hij is bij Paris Saint-Germain technisch directeur geweest. Dat zijn namen waardoor heel veel deuren bij andere clubs open gaan. "Je zult er wel iemand omheen moeten zetten die het 'vuile werk' doet, om in voetbaltermen te praten. Ik denk dat dat logische namen zouden zijn."

Huiberts heeft 'een behoorlijke schurfthekel aan Ajax'

Door de naam van Huiberts, die eerder deze week aankondigde te vertrekken bij AZ en die meermaals gelinkt werd aan Ajax, lijkt een streep te kunnen. "Hij schijnt geen groot fan te zijn van Ajax. Sterker nog, hij zou er een behoorlijke schurfthekel aan hebben. Dat hoor je bij AZ", aldus Verweij. "Hij heeft het nooit zo uitgesproken"haakt Driessen in, waarna Verweij op zijn beurt weer aanvult. "Het zijn een beetje de verhalen die rondgaan."

Reageren
Reacties

Neesje
1.608 Reacties
1.144 Dagen lid
8.726 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Geloof er niks van !!!

Vrij Dag
177 Reacties
544 Dagen lid
252 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik ook niet. Je weet trouwens bij voorbaat dat namen die je noemt zullen worden afgebrand en dan komt ineens uit de hoge hoed iets heel anders

Vrij Dag
177 Reacties
544 Dagen lid
252 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jonk en Bergkamp wilden naar links, Overmars en Sar gingen naar rechts. Kroes/Beuker wilde terug naar links. Verloren gegane terrein terug winnen Links = opleiden Rechts = meedoen met Europese clubs Nu weer een nieuwe TD en trainer. Zo lang de ganggreen niet wordt weggesneden of zolang er geen duidelijke taakomschrijving EN bevoegdheden (met natuurlijk dezelfde mate van verantwoordelijkheid) blijft het aanmodderen. Je leest zoveel namen, 99 % daarvan is waarschijnlijk gewoon door een of ander jochie bedacht.

Vriendje Stokvis
1.504 Reacties
421 Dagen lid
8.202 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nou dat lijkt mij een prima plan Jordi Cruyff. Waarom niet.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.580 Reacties
1.144 Dagen lid
18.968 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Zal wel niets worden, maar ik ben voor.

CG
2.659 Reacties
843 Dagen lid
13.380 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Kramer

Ik ben er ook voor, maar eerst zien en dan pas geloven !!

Arena
1.514 Reacties
95 Dagen lid
3.515 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Een club is op zoek naar mensen om allerlei functies in te vullen en dan worden er namen geroepen. Eén roepende is meneer Verweij die van roepen zijn "werk" heeft gemaakt en er vast ook nog lekker mee verdient. Mooi hoor. Wie er straks bij Ajax aan de slag gaat zullen we vanzelf wel zien. Daar hebben we Verweij niet voor nodig.

Frerinho
6 Reacties
234 Dagen lid
3 Likes
Frerinho
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Als dat nu eens waar is, zal dat erg mooi zijn.

ERIMIR
3.986 Reacties
495 Dagen lid
38.468 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Maxwell zou een goede kunnen zijn, heeft na Ajax bij grote clubs gespeeld. Prima kandidaat.

Roygr315
Erkende gebruiker! Meer info
71 Reacties
1.193 Dagen lid
458 Likes
Roygr315
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

😁

dilima1966
2.781 Reacties
886 Dagen lid
15.634 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik zou het wel willen proberen met een van die twee een betere optie dan kroes en ze kennen ajax heel goed en komen uit de voetballerij

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
