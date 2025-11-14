Marijn Beuker, de directeur voetbal van Ajax, heeft vrijdag tijdens de aandeelhoudersvergadering tekst en uitleg gegeven bij de transfer van . De komst van de Spaanse buitenspeler naar Amsterdam was een 'nadrukkelijke wens' van Francesco Farioli en later óók van de inmiddels alweer ontslagen John Heitinga, aldus Beuker.

De samenstelling van de Ajax-selectie wordt dit seizoen voortdurend bekritiseerd door analisten én de supporters. Door het vertrek van Jordan Henderson was er bijvoorbeeld een openstaande vacature voor een ervaren verdedigende middenvelder, maar voor die positie werd uiteindelijk de jonge Liverpool-huurling James McConnell aangetrokken. Ook op de backposities komt Ajax volgens veel volgers kwaliteit tekort. Beuker verklaart hoe het zit: "Wij wisten dat we zeven of acht spelers moesten toevoegen, maar er was maar ruimte voor drie of vier. De puzzel is deels gelegd. Veel mensen zijn ermee bezig. De zaken gaan goed, maar er zijn ook dingen die beter kunnen", wordt de directeur geciteerd door Ajax Showtime.

Eén van de spelers die wél naar Amsterdam kwam, was Moro. De Spaanse jeugdinternational werd in de winterstop van vorig seizoen al nadrukkelijk gevolgd, maar toen ging door een sleutelbeenbreuk een streep door zijn komst. Afgelopen zomer sloeg Ajax alsnog toe en werd Moro voor naar verluidt zo'n elf miljoen euro overgenomen van Real Valladolid. Inmiddels speelde de buitenspeler veertien officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij één assist leverde maar nog niet tot scoren kwam.

De komst van Moro werd binnen Ajax breed gedragen, vertelt Beuker. "In een transferwindow kun je gaan voor de eerste keuze, zoals bij onze eerste aankoop Raúl Moro. Zijn komst was een nadrukkelijke wens van Farioli en daarna heeft ook de staf van Heitinga die voorkeur uitgesproken. Het is een spel richting je eerste voorkeur, maar soms gebeurt het ook bij een bepaalde positie dat je eerste vijf opties al zijn vertrokken of niet haalbaar zijn", aldus de directeur.