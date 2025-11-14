Live voetbal 1

Beuker: 'Komst Raúl Moro was nadrukkelijke wens Farioli, daarna ook van Heitinga'

Ajax-directeur Marijn Beuker met op de achtergrond spelers als Dolberg, Itakura, Moro, McConnell en Taylor
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
14 november 2025, 19:05

Marijn Beuker, de directeur voetbal van Ajax, heeft vrijdag tijdens de aandeelhoudersvergadering tekst en uitleg gegeven bij de transfer van Raúl Moro. De komst van de Spaanse buitenspeler naar Amsterdam was een 'nadrukkelijke wens' van Francesco Farioli en later óók van de inmiddels alweer ontslagen John Heitinga, aldus Beuker.

De samenstelling van de Ajax-selectie wordt dit seizoen voortdurend bekritiseerd door analisten én de supporters. Door het vertrek van Jordan Henderson was er bijvoorbeeld een openstaande vacature voor een ervaren verdedigende middenvelder, maar voor die positie werd uiteindelijk de jonge Liverpool-huurling James McConnell aangetrokken. Ook op de backposities komt Ajax volgens veel volgers kwaliteit tekort. Beuker verklaart hoe het zit: "Wij wisten dat we zeven of acht spelers moesten toevoegen, maar er was maar ruimte voor drie of vier. De puzzel is deels gelegd. Veel mensen zijn ermee bezig. De zaken gaan goed, maar er zijn ook dingen die beter kunnen", wordt de directeur geciteerd door Ajax Showtime.

Eén van de spelers die wél naar Amsterdam kwam, was Moro. De Spaanse jeugdinternational werd in de winterstop van vorig seizoen al nadrukkelijk gevolgd, maar toen ging door een sleutelbeenbreuk een streep door zijn komst. Afgelopen zomer sloeg Ajax alsnog toe en werd Moro voor naar verluidt zo'n elf miljoen euro overgenomen van Real Valladolid. Inmiddels speelde de buitenspeler veertien officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij één assist leverde maar nog niet tot scoren kwam.

De komst van Moro werd binnen Ajax breed gedragen, vertelt Beuker. "In een transferwindow kun je gaan voor de eerste keuze, zoals bij onze eerste aankoop Raúl Moro. Zijn komst was een nadrukkelijke wens van Farioli en daarna heeft ook de staf van Heitinga die voorkeur uitgesproken. Het is een spel richting je eerste voorkeur, maar soms gebeurt het ook bij een bepaalde positie dat je eerste vijf opties al zijn vertrokken of niet haalbaar zijn", aldus de directeur.

Danny Blind bij Ziggo Sport

Danny Blind slaat terug naar Rob Jansen: 'Moet zich schamen voor zijn leugens en taalgebruik'

  • Gisteren, 20:42
  • Gisteren, 20:42
Ajax-trainer Francesco Farioli na afloop van de wedstrijd tegen FC Twente

'Ajax had geen gedetailleerde profielschets voor opvolging Farioli'

  • Gisteren, 12:08
  • Gisteren, 12:08
AZ-directeur Max Huiberts

Fresia Cousiño Arias: 'Als je Ajax bent moet je Max Huiberts meteen bellen'

  • Gisteren, 08:56
  • Gisteren, 08:56
Vrij Dag
179 Reacties
544 Dagen lid
252 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Duidelijk. Dat Moro nog niet rendeert ligt natuurlijk aan de trainer. Heitinga en Keizer zijn nu ineens niet meer de falende coaches, maar dat zijn ze wel. Kroes had een ervaren coach moeten toevoegen. daar heeft hij wel gefaald

Reacties

Raúl Moro

Raúl Moro
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 22 jaar (5 dec. 2002)
Positie: M, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
11
0
2024/2025
Valladolid
33
4
2023/2024
Valladolid
30
2
2022/2023
Lazio
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

