Meer kapitaalvernietiging bij Ajax? ‘Gloukh en Moro zitten parel in de weg’

De komst van en naar Ajax deze zomer is een probleem voor de ontwikkeling van , stelt Hans Kraay junior bij Goedemorgen Eredivisie. De analist is ervan overtuigd dat de Belg het gaat redden in Amsterdam, maar dan moet hij wel de kans krijgen in het eerste elftal.

Ajax versterkte zich deze zomer met Gloukh en Moro, maar beide topaankopen moeten het vooralsnog doen met een reserverol. Direct werden er uitspraken van Alex Kroes van anderhalf jaar geleden aangehaald, toen hij aangaf dat Ajax het zich niet kan veroorloven om spelers van vijftien miljoen euro te halen die vervolgens niet zeker zijn van een basisplaats. De technisch directeur noemde dit onder meer ‘kapitaalvernietiging’.

Kraay is het hier niet mee eens, aangezien een trainer volgens hem de opstelling bepaalt en een bestuurder daar geen inspraak in mag hebben. “Kroes heeft gewoon net iets te veel dezelfde spelers gekocht”, zo oordeelt de analist. “Dat mag hij zichzelf aanrekenen.” Kraay somt op dat Ajax aan de linkerkant nu Mika Godts, Oliver Edvardsen, Moro en Gloukh heeft. “Ik denk dat Ajax op dit moment een Gloukh of Moro te veel heeft.”

Het tweetal speelt daarnaast op dezelfde positie als toptalent Bounida. “Ze staan hem in de weg”, ziet Kraay. “Hij is een parel en ik ben ervan overtuigd dat hij het gaat redden. Maar hij wordt in de weg gezeten.” De oud-voetballer wil John Heitinga dan ook absoluut niet beschuldigen van kapitaalvernietiging, maar legt de verantwoordelijkheid dus bij Kroes.