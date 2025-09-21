Meer kapitaalvernietiging bij Ajax? ‘Gloukh en Moro zitten parel in de weg’

De komst van Oscar Gloukh en Raúl Moro naar Ajax deze zomer is een probleem voor de ontwikkeling van Rayane Bounida, stelt Hans Kraay junior bij Goedemorgen Eredivisie. De analist is ervan overtuigd dat de Belg het gaat redden in Amsterdam, maar dan moet hij wel de kans krijgen in het eerste elftal.
Ajax versterkte zich deze zomer met Gloukh en Moro, maar beide topaankopen moeten het vooralsnog doen met een reserverol. Direct werden er uitspraken van Alex Kroes van anderhalf jaar geleden aangehaald, toen hij aangaf dat Ajax het zich niet kan veroorloven om spelers van vijftien miljoen euro te halen die vervolgens niet zeker zijn van een basisplaats. De technisch directeur noemde dit onder meer ‘kapitaalvernietiging’.
Kraay is het hier niet mee eens, aangezien een trainer volgens hem de opstelling bepaalt en een bestuurder daar geen inspraak in mag hebben. “Kroes heeft gewoon net iets te veel dezelfde spelers gekocht”, zo oordeelt de analist. “Dat mag hij zichzelf aanrekenen.” Kraay somt op dat Ajax aan de linkerkant nu Mika Godts, Oliver Edvardsen, Moro en Gloukh heeft. “Ik denk dat Ajax op dit moment een Gloukh of Moro te veel heeft.”
Het tweetal speelt daarnaast op dezelfde positie als toptalent Bounida. “Ze staan hem in de weg”, ziet Kraay. “Hij is een parel en ik ben ervan overtuigd dat hij het gaat redden. Maar hij wordt in de weg gezeten.” De oud-voetballer wil John Heitinga dan ook absoluut niet beschuldigen van kapitaalvernietiging, maar legt de verantwoordelijkheid dus bij Kroes.
Het verbaast mij totaal niet. Dit zag iedereen in de zomer al aankomen. Ajax haalt met Moro een speler die fysiek en mentaal niet klaar is, klein, kinds en totaal geen vent die er staat. Gloukh werd binnengehaald als momentenvoetballer maar dat moment moet nog altijd komen. Godts stelt niks voor en Edvardsen is subtopniveau, waarschijnlijk het niveau dat Ajax voorlopig nastreeft. Toch haalt Kroes exact dezelfde types bij elkaar en laat hij de echte problemen links liggen. De backs zijn klein en matig, het middenveld is log en oud en het elftal heeft nauwelijks restwaarde. Dat is precies de kapitaalvernietiging waar Kroes zelf nog voor waarschuwde. En laten we niet vergeten dat Kroes afgelopen winter bij Christian Willaert nog verkondigde dat Bounida moest verlengen met salarisverlaging omdat hij dit seizoen alle kansen zou krijgen. Hij deed dat vooral om draagvlak te scoren bij de achterban. In werkelijkheid is Bounida nu de dupe omdat Kroes opnieuw paniekaankopen deed. Het hele beleid is compleet stuurloos. Te veel dezelfde spelers gehaald, verkeerde posities genegeerd, jeugdspelers voor de gek gehouden en nul restwaarde opgebouwd. Een wanprestatie die je van kilometers afstand had kunnen voorspellen.
Kroes weer goed bezig. Cadeautjes krijg je niet, die moet je verdienen. Mooi dat de grote clubs uit de eredivisie zoals Ajax, PSV, Utrecht en AZ ook een jeugdteam in de KKD hebben. Goed voor de talenten om zich te laten zien. Bij de top2 lopen er weer mooie pareltjes rond. Goed beleid en goed bezig weer de historische top2.
@descheids top2 je blijft in het verleden, effe een update voor je . Top één heeft na uitleen beurten Sauer en Slory gewoon in de basis, naast Read en Sliti. Idd Feyenoord geeft geen team in de kdd. Parels horen te spelen in het eerste en te presteren op niveau, ongeslagen 1 doelpunt tegen. Facts, nu ophouden met je gebrabbel en je dubbele accounts. Je bent nep.
@12deman, neppertje ontopic blijven het gaat hier niet over Feyenoord. Inhoudelijk reageren over andere clubs is niet aan je besteed, dat is wel duidelijk. Even offtopic, want dat doe je constant, heeft de ME je gisteren goed te pakken overigens?
Dit soort spelers zijn de KKD ontgroeid, en profiteren dus niet meer van een team in de KKD. Dan koop je nieuwe spelers, waar je eerst je halve selectie voor moet verkopen, om alleen de bank warm te houden. Hans heeft helemaal gelijk. Door het slechte handelen van Kroes, niet voor het eerst overigens, wordt de ontwikkeling van talenten geremd. Als je de talenten oo de bank had gezet om in te vakken, ipv onverantwoorde miljoenen uit te geven aan wisselspelers, was deze ontwikkeling verder gegaan met eredivisie speelminuten. Prima om daar niet voor te kiezen, maar verhuur deze talenten dan aan teams in de eredivisie. Zoals een ander team uit de huidige top 2 bijvoorbeeld. Het lijkt wel of Kroes niet vooruit kan denken, en alleen maar uit paniek kan handelen. Niet voor niets komen uit alle hoeken geluiden over het wanbeleid en alle onrust en onvrede binnen ajax. Bestuur, trainer, spelers, iedereen is ontevreden. Echt bizar wat voor wespennest het daar is. Club staat volledig in de fik. Ik zie het echt somber in voor deze club.
