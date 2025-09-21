Live voetbal 1

Van der Vaart verbijsterd door Heitinga én Bosz

Rafael van der Vaart
Foto: © Studio Voetbal
2 reacties
Niels Hassfeld
21 september 2025, 09:36

Rafael van der Vaart verbaast zich over het feit dat zowel John Heitinga als Peter Bosz hun topaankopen op de bank laten zitten, zo geeft hij aan bij de NOS. Bij Ajax moeten Raúl Moro en Oscar Gloukh het regelmatig met een reserverol doen, terwijl dit bij PSV geldt voor Paul Wanner en Dennis Man.

Ajax legde deze zomer tientallen miljoenen neer voor de komst van Gloukh (14,75 miljoen euro) en Moro (11 miljoen euro), maar de afgelopen weken worden ze door Heitinga niet of nauwelijks opgesteld. Bij PSV voltrekt zich een vergelijkbare situatie, waar Wanner (15 miljoen euro) en Man (8,5 miljoen euro) het vooral met invalbeurten moeten doen. Dat de trainers van de twee topclubs hiervoor kiezen, zorgt voor verbazing.

Artikel gaat verder onder video

“Ik snap er helemaal niets van”, begint Van der Vaart bij de NOS. “Als je als nieuwe speler naar een club gaat en die club heeft veel voor je betaald, dan verwacht je maar één ding: dat je in de eerste vijf tot tien wedstrijden een basisplaats hebt”, stelt de analist. Bij PSV krijgen Yarek Gasiorowski en Ruben van Bommel wel de kans, terwijl dit bij Ajax geldt voor Ko Itakura.

“Kijk, doe je het als nieuweling slecht, dan word je eruit gehaald. Dat is logisch”, vervolgt de oud-middenvelder. Van der Vaart vreest dat de nieuwelingen die nauwelijks speeltijd krijgen nu misschien denken dat ‘het ‘m niet gaat worden’. “Dat wil je ook niet hebben.” De verklaring van Bosz voor de reserverol van Wanner is dat de Duitser een aanpassingsperiode nodig heeft, maar dat hoeft volgens Van der Vaart niet ten koste van speeltijd te gaan. “Ze moeten zo'n jongen ook gewoon het vertrouwen geven: 'Jij bent onze beste man, je bent fit, je mag het nu laten zien'. Het duurt nu best lang voordat zo'n nieuwe speler zijn draai heeft gevonden.”

➡️ Meer Ajax nieuws

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Kees Kwakman en Cristian Willaert analyseren FC Groningen - Telstar

Kwakman vol ongeloof: 'Hoe verzin je het dat je hier niet voor fluit?'

  • Gisteren, 22:04
  • Gisteren, 22:04
‘Ik ga niet zomaar bedanken voor het Nederlands elftal, leeftijd is maar een getal’

‘Ik ga niet zomaar bedanken voor het Nederlands elftal, leeftijd is maar een getal’

  • Gisteren, 15:10
  • Gisteren, 15:10
Virgil van Dijk in de Johan Cruijff ArenA

Ajax-fans eensgezind: ‘Hij is de nieuwe Virgil van Dijk, ongekend werk van Beuker’

  • Gisteren, 11:59
  • Gisteren, 11:59
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
descheids
51 Reacties
3 Dagen lid
81 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van der Vaart moet wennen dat de top2 van hoger CL kwaliteit is dan in zijn dagen. Topaankopen betekenen niet dat je automatisch beter bent dan de basis. Door de afgelopen jaren een sterk CL beleid te voeren door de top2 is de kwaliteit gewoon erg hoog. En dan kunnen nieuwe aankopen buiten de basis staan. Beetje een luxe positie dat de historische top 2 ajax en psv hebben. Helemaal mooi en bewijs dat ze goed bezig zijn.

12deman
389 Reacties
84 Dagen lid
322 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden bij Feyenoord staan er 6 aankopen nieuwe spelers in de basis. Nog hebben de snavels en de boeren het over Borres. Pot verwijt de ketel

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

descheids
51 Reacties
3 Dagen lid
81 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Van der Vaart moet wennen dat de top2 van hoger CL kwaliteit is dan in zijn dagen. Topaankopen betekenen niet dat je automatisch beter bent dan de basis. Door de afgelopen jaren een sterk CL beleid te voeren door de top2 is de kwaliteit gewoon erg hoog. En dan kunnen nieuwe aankopen buiten de basis staan. Beetje een luxe positie dat de historische top 2 ajax en psv hebben. Helemaal mooi en bewijs dat ze goed bezig zijn.

12deman
389 Reacties
84 Dagen lid
322 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden bij Feyenoord staan er 6 aankopen nieuwe spelers in de basis. Nog hebben de snavels en de boeren het over Borres. Pot verwijt de ketel

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Oscar Gloukh

Oscar Gloukh
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 21 jaar (1 apr. 2004)
Positie: AM (C), A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
5
0
2025/2026
Salzburg
0
0
2024/2025
Salzburg
26
10
2023/2024
Salzburg
29
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
5
9
12
3
Groningen
6
3
12
4
Ajax
5
6
11
5
AZ
4
5
10
6
Fortuna
6
1
10

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel