Van der Vaart verbijsterd door Heitinga én Bosz

Rafael van der Vaart verbaast zich over het feit dat zowel John Heitinga als Peter Bosz hun topaankopen op de bank laten zitten, zo geeft hij aan bij de NOS. Bij Ajax moeten en het regelmatig met een reserverol doen, terwijl dit bij PSV geldt voor en .

Ajax legde deze zomer tientallen miljoenen neer voor de komst van Gloukh (14,75 miljoen euro) en Moro (11 miljoen euro), maar de afgelopen weken worden ze door Heitinga niet of nauwelijks opgesteld. Bij PSV voltrekt zich een vergelijkbare situatie, waar Wanner (15 miljoen euro) en Man (8,5 miljoen euro) het vooral met invalbeurten moeten doen. Dat de trainers van de twee topclubs hiervoor kiezen, zorgt voor verbazing.

Artikel gaat verder onder video

“Ik snap er helemaal niets van”, begint Van der Vaart bij de NOS. “Als je als nieuwe speler naar een club gaat en die club heeft veel voor je betaald, dan verwacht je maar één ding: dat je in de eerste vijf tot tien wedstrijden een basisplaats hebt”, stelt de analist. Bij PSV krijgen Yarek Gasiorowski en Ruben van Bommel wel de kans, terwijl dit bij Ajax geldt voor Ko Itakura.

“Kijk, doe je het als nieuweling slecht, dan word je eruit gehaald. Dat is logisch”, vervolgt de oud-middenvelder. Van der Vaart vreest dat de nieuwelingen die nauwelijks speeltijd krijgen nu misschien denken dat ‘het ‘m niet gaat worden’. “Dat wil je ook niet hebben.” De verklaring van Bosz voor de reserverol van Wanner is dat de Duitser een aanpassingsperiode nodig heeft, maar dat hoeft volgens Van der Vaart niet ten koste van speeltijd te gaan. “Ze moeten zo'n jongen ook gewoon het vertrouwen geven: 'Jij bent onze beste man, je bent fit, je mag het nu laten zien'. Het duurt nu best lang voordat zo'n nieuwe speler zijn draai heeft gevonden.”