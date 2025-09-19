Jan Mulder maakt gehakt van PSV van Peter Bosz: 'Een club die zelden iets bereikt'

Jan Mulder is niet onder de indruk van PSV. Allesbehalve zelfs. De Belgische voetbalanalist velt een vernietigend oordeel over het optreden van de ploeg van Peter Bosz tegen de Belgische kampioen Royale Union Saint-Gilloise.

Mulder vindt dat PSV op alle vlakken hopeloos heeft gefaald tegen de koploper van België. Zo ook de verdediging: "De verdediging van Union is veel beter dan de weinig getalenteerde achterste drie, vier of vijf van PSV', schrijft in de analist in HUMO . "Zet dat rijtje Eindhovense schooljongens tegenover de machtige Burgess en je weet dat de Nederlandse kampioen het erg lastig krijgt."

Ook het middenveld van PSV bakte er volgens Mulder niets van: "Bij PSV sjokken daar drie inschikkelijke personen die bij een draaideur beleefd ‘Na u’ zeggen. De namen zijn Schouten, Veerman en Saibari. Ze stonden niet voor een draaideur, maar in de middencirkel van een Champions League-duel. In zo’n omgeving leg je het met z’n keurige drieën al gauw af tegen één vent met opgestroopte mouwen: Kevin Mac Allister."

De tachtigjarige analist heeft het gevoel dat Royale Union Saint-Gilloise niet serieus genomen is in Nederland, terwijl de Belgen PSV juist té serieus zouden hebben genomen: "Altijd weer is er dat Belgische opkijken naar de kampioen van de Eredivisie. Andermaal werd PSV, een club die zelden wat bereikt, te serieus genomen. In Eindhoven namen ze Union niet serieus."