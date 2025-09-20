Alex Kroes verkocht ‘hilarisch lulverhaal’ na aanstelling Heitinga: ‘Om zieltjes te winnen’

Sjoerd Mossou is nog niet bepaald overtuigd geraakt van John Heitinga. De columnist vindt dat de oefenmeester van Ajax in zijn eerste maanden nog geen goede indruk maakt en is daarnaast kritisch op technisch directeur Alex Kroes.

Na het vertrek van Francesco Farioli moest Ajax op zoek naar een nieuwe trainer. Die werd uiteindelijk gevonden in de persoon van Heitinga, die een wisselvallige start kent. “Alex Kroes zocht nog wat ‘Ajax-dna’ om zieltjes te winnen in de meest onnozele echelons van de club”, schrijft Mossou in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

“De technisch directeur verkocht er een hilarisch lulverhaal bij dat Heitinga ‘met Arne Slot had gewerkt’, wat moest suggereren dat Johnny plotsklaps in een wereldtrainer was veranderd. Het probleem is alleen: dat is niet zo”, vervolgt de journalist.

Mossou vond Heitinga in zijn eerste periode bij Ajax, als interim-trainer, al geen sterke indruk maken. “Het bleek dat Heitinga het best wel moeilijk vond, hoofdcoach zijn bij zo’n grote en gecompliceerde club - en ondertussen is de opdracht bij Ajax alleen nog maar ingewikkelder geworden.”

De journalist ziet dat Heitinga voor de camera’s een ‘nonchalant soort relaxtheid probeert uit te stralen’. “Maar je hoeft geen psycholoog te zijn om te zien dat hij worstelt. Met de opstelling, met de speelstijl, met zijn gemankeerde selectie, en vooral: met het uitdragen van wat hij nu exact wil met Ajax”, besluit Mossou.