Veelzeggende beelden uit kleedkamer Oranje na Litouwen: ‘Dit kan natuurlijk niet…’

Memphis Depay houdt speech na Litouwen - Nederland
Foto: © OnsOranje
Luuk van Grinsven
10 september 2025, 11:43

Memphis Depay schreef afgelopen zondag geschiedenis door topscorer aller tijden te worden van het Nederlands elftal door twee doelpunten te maken tegen Litouwen (2-3 winst). Na afloop bedankt de aanvaller zijn ploeggenoten in de kleedkamer, al is hij wel kritisch op het optreden van Oranje tegen de nummer 143 van de FIFA-wereldranglijst.

Depay was zondag verantwoordelijk voor de 0-1 en 2-3 namens het Nederlands elftal en werd daardoor topscorer aller tijden voor de nationale ploeg. Deze mijlpaal was vrijwel het enige positieve uit de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen, die door Oranje ternauwernood werd gewonnen.

Na afloop van het duel wordt Depay door KNVB-directeur Marianne van Leeuwen in het zonnetje gezet met een speciaal Oranje-tenue met rugnummer 51, verwijzend naar het doelpunt waarmee de spits het oude record van Robin van Persie uit de boeken schoot. “Heel trots en blij om dit te bereiken. Ik heb heel veel inspiratie gehaald uit legendarische spitsen die voor mij zijn geweest, waarmee ik het veld nog heb mogen delen”, begint Depay, die de namen van Klaas-Jan Huntelaar, Van Persie en Arjen Robben laat vallen.

“Ik heb stiekem altijd gedroomd om all-time topscorer van het Nederlands elftal te worden. Maar ik wil jullie allemaal bedenken, omdat jullie mij allemaal super hard hebben gesteund. Zeker ook in de periode na het laatste EK, na mijn transfer naar Brazilië”, vervolgt Depay.

De aanvalsleider van Oranje toont zich vervolgens ook kritisch. “We moeten ons focussen en zorgen dat we iets gaan winnen, dat is het ultieme doel. Wat moeten we daarvoor doen? Daar moeten we goed voor gaan zitten, want zoals vanavond: dat kan natuurlijk niet. Maar in ieder geval: hartstikke bedankt, laten we weer doorgaan”, sluit Depay af.

Arena
589 Reacties
30 Dagen lid
1.686 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja ik vind vind het gewoon dik verdiend en prima dat hij in het zonnetje wordt gezet. Niks mis mee. En ook even kritisch zijn op zijn teamgenoten die weten dat het klopt wat hij zegt. Goed bezig.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
473 Reacties
1.079 Dagen lid
4.828 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

51 doelpunten is gewoon een geweldige prestatie. Maar duidelijk is dat hij ook gewoon kritisch is op het team en zichzelf. Mooi om te zien.

Litouwen - Nederland

2 - 3
Gespeeld op 7 sep. 2025
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 31 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Corinthians
14
4
2024/2025
Atlético
-
-
2024
Corinthians
11
7
2023/2024
Atlético
23
5

Meer info

