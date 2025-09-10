Veelzeggende beelden uit kleedkamer Oranje na Litouwen: ‘Dit kan natuurlijk niet…’

schreef afgelopen zondag geschiedenis door topscorer aller tijden te worden van het Nederlands elftal door twee doelpunten te maken tegen Litouwen (2-3 winst). Na afloop bedankt de aanvaller zijn ploeggenoten in de kleedkamer, al is hij wel kritisch op het optreden van Oranje tegen de nummer 143 van de FIFA-wereldranglijst.

Depay was zondag verantwoordelijk voor de 0-1 en 2-3 namens het Nederlands elftal en werd daardoor topscorer aller tijden voor de nationale ploeg. Deze mijlpaal was vrijwel het enige positieve uit de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen, die door Oranje ternauwernood werd gewonnen.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van het duel wordt Depay door KNVB-directeur Marianne van Leeuwen in het zonnetje gezet met een speciaal Oranje-tenue met rugnummer 51, verwijzend naar het doelpunt waarmee de spits het oude record van Robin van Persie uit de boeken schoot. “Heel trots en blij om dit te bereiken. Ik heb heel veel inspiratie gehaald uit legendarische spitsen die voor mij zijn geweest, waarmee ik het veld nog heb mogen delen”, begint Depay, die de namen van Klaas-Jan Huntelaar, Van Persie en Arjen Robben laat vallen.

“Ik heb stiekem altijd gedroomd om all-time topscorer van het Nederlands elftal te worden. Maar ik wil jullie allemaal bedenken, omdat jullie mij allemaal super hard hebben gesteund. Zeker ook in de periode na het laatste EK, na mijn transfer naar Brazilië”, vervolgt Depay.

De aanvalsleider van Oranje toont zich vervolgens ook kritisch. “We moeten ons focussen en zorgen dat we iets gaan winnen, dat is het ultieme doel. Wat moeten we daarvoor doen? Daar moeten we goed voor gaan zitten, want zoals vanavond: dat kan natuurlijk niet. Maar in ieder geval: hartstikke bedankt, laten we weer doorgaan”, sluit Depay af.