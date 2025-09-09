Wie gaat Depay opvolgen? 'Nederland moet zich diep schamen als het niet lukt'

Valentijn Driessen vraagt zich af hoe lang Memphis Depay het nog kan opbrengen om voor het Nederlands elftal te spelen. De topscorer aller tijden van Oranje is inmiddels 31 jaar en moet veel reizen, nu hij in clubverband in Brazilië speelt. Driessen verwacht dat Depay in ieder geval tot het WK nog wel bij Oranje speelt.
In de podcast Kick-Off krijgt Depay complimenten na de 2-3 zege op Litouwen. Met twee doelpunten speelde hij een cruciale rol en passeerde hij Robin van Persie op de eeuwige topscorerslijst. “Hij heeft het niet altijd laten zien, maar als je tot 52 doelpunten en 33 assists komt, dan doe je het wel fantastisch”, vindt Mike Verweij. “Ronald Koeman heeft hem heel veel vertrouwen gegeven en dat betaalt hij terug met doelpunten en assists. Dat is wel een mooi verhaal.”
"Tegen Litouwen stond hij er weer”, merkt ook Driessen. “Maar om het een beetje in perspectief te plaatsen: Patrick Kluivert speelde op z’n 23ste zijn laatste minuten op een eindtoernooi. Van Basten was op z’n 27ste al klaar omdat hij door z’n enkel ging.”
De chef voetbal van De Telegraaf vraagt zich af ‘hoe lang het nog gaat duren’ voor Depay. “Af en toe heb je het idee dat hij op z’n tandvlees loopt. Hij moet nu ook iedere keer op en neer reizen naar Brazilië. Hoe lang houdt jij dat nog vol? Sowieso tot het WK… Maar het Nederlands voetballandschap moet zich diep schamen als er geen vervanger komt voor Depay.”
De namen van Emanuel Emegha en Mexx Meerdink worden in dat kader genoemd. “Laat die Mexx Meerdink het nou maar eens waarmaken bij AZ. Hij krijgt nu de kans, want Parrott is geblesseerd. Nu mag Meerdink het waarmaken dat hij de grote goalgetter is die mensen in hem zien.”
De hoofdkabouter Depay vervangen, wordt geen opgaven. Op de apenrots bij de hill billys hebben ze vast nog een kleine hill billy lopen, die tijdelijk tegen een bepaald soort landen er een paar in kan tikken. Het wachten is op de super hill billy Brobbey helemaal los gaat en Engeland compleet aan gort schiet met zijn salvo aan doelpunten per wedstrijd. Wees gerust de hill billys gaan ons redden
Niet dat Depay nu zo'n hele grote spits is, denkend aan de gouden generatie van Cruijff, van Basten of Bergkamp, een degelijke vervanger vinden wordt nog een uitdaging. Eigenlijk kan ik er geen één opnoemen die ik echt heel goed vind. Emegha en Meerdink...sja...niet slecht maar echt goed? Ik verwacht er niet zo veel van.
