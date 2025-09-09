Wie gaat Depay opvolgen? 'Nederland moet zich diep schamen als het niet lukt'

Valentijn Driessen vraagt zich af hoe lang het nog kan opbrengen om voor het Nederlands elftal te spelen. De topscorer aller tijden van Oranje is inmiddels 31 jaar en moet veel reizen, nu hij in clubverband in Brazilië speelt. Driessen verwacht dat Depay in ieder geval tot het WK nog wel bij Oranje speelt.

In de podcast Kick-Off krijgt Depay complimenten na de 2-3 zege op Litouwen. Met twee doelpunten speelde hij een cruciale rol en passeerde hij Robin van Persie op de eeuwige topscorerslijst. “Hij heeft het niet altijd laten zien, maar als je tot 52 doelpunten en 33 assists komt, dan doe je het wel fantastisch”, vindt Mike Verweij. “Ronald Koeman heeft hem heel veel vertrouwen gegeven en dat betaalt hij terug met doelpunten en assists. Dat is wel een mooi verhaal.”

Artikel gaat verder onder video

"Tegen Litouwen stond hij er weer”, merkt ook Driessen. “Maar om het een beetje in perspectief te plaatsen: Patrick Kluivert speelde op z’n 23ste zijn laatste minuten op een eindtoernooi. Van Basten was op z’n 27ste al klaar omdat hij door z’n enkel ging.”

De chef voetbal van De Telegraaf vraagt zich af ‘hoe lang het nog gaat duren’ voor Depay. “Af en toe heb je het idee dat hij op z’n tandvlees loopt. Hij moet nu ook iedere keer op en neer reizen naar Brazilië. Hoe lang houdt jij dat nog vol? Sowieso tot het WK… Maar het Nederlands voetballandschap moet zich diep schamen als er geen vervanger komt voor Depay.”

De namen van Emanuel Emegha en Mexx Meerdink worden in dat kader genoemd. “Laat die Mexx Meerdink het nou maar eens waarmaken bij AZ. Hij krijgt nu de kans, want Parrott is geblesseerd. Nu mag Meerdink het waarmaken dat hij de grote goalgetter is die mensen in hem zien.”