Live voetbal

Depay krijgt na recordavond met Oranje flinke domper te verwerken

Memphis Depay bij Corinthians
Foto: © Imago
1 reactie
Niels Hassfeld
11 september 2025, 08:19

Memphis Depay is in de nacht van woensdag op donderdag uitgevallen met een blessure bij Corinthians. De topscorer aller tijden van Oranje was net terug van de interlands en mocht direct in de basis starten in het bekerduel met Club Athletico Paranaense (2-0 zege), maar liep vlak voor rust een blessure op.

Vol goede moed keerde Depay deze week terug bij Corinthians, nadat hij met het Nederlands elftal op pad was geweest. Zondag wist de spits in Litouwen twee keer te scoren, waarmee hij Oranje de zege bezorgde: 2-3. Dat niet alleen, ook liet hij Robin van Persie achter zich op de lijst met topscorers aller tijden van de nationale ploeg.

Artikel gaat verder onder video

Dit goede gevoel hoopte Depay mee te nemen naar Corinthians, dat in de nacht van woensdag op donderdag in eigen huis een 1-0 voorsprong verdedigde in de kwartfinale van de Braziliaanse beker. Vlak voor de pauze kreeg Depay een flinke domper te verwerken: hij moest met een blessure van het veld. Corinthians wist het duel uiteindelijk met 2-0 te winnen, door goals van Rodrigo Garro en Gui Negão.

“Hij gaf aan last te hebben. Ik hoop dat het niets ernstigs is en dat hij zo snel mogelijk terugkeert”, liet trainer Dorival Júnior zich uit over Depay op de persconferentie. Volgens Globo zal de kwetsuur van de Nederlander donderdag verder worden onderzocht. Ook nam Depay volgens de krant in de tweede helft zonder zichtbaar verband of ijs plaats op de bank.

➡️ Meer nieuws over Memphis Depay

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Memphis Depay houdt speech na Litouwen - Nederland

Veelzeggende beelden uit kleedkamer Oranje na Litouwen: ‘Dit kan natuurlijk niet…’

  • Gisteren, 11:43
  • Gisteren, 11:43
Quinten Timber in actie voor Feyenoord tegen Fenerbahçe

Feyenoord heeft pijnlijke ‘troefkaart’ in handen tijdens contractonderhandelingen Timber

  • Gisteren, 10:18
  • Gisteren, 10:18
Ronald Koeman en Frenkie de Jong tijdens een persconferentie van het Nederlands elftal

Koeman krijgt stevig verwijt voor behandeling De Jong

  • di 9 september, 23:08
  • 9 sep. 23:08
7 1 reactie
Reageren
1 reactie
12deman
273 Reacties
74 Dagen lid
284 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden heel de natie in rep en roer, onze alltime topscoorder heeft z'n zoveelste blessure. Op het WK gaat ie schitteren en topscoorder worden van het toernooi terwijl NL wereldkampioen wordt. Yeah right!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

12deman
273 Reacties
74 Dagen lid
284 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden heel de natie in rep en roer, onze alltime topscoorder heeft z'n zoveelste blessure. Op het WK gaat ie schitteren en topscoorder worden van het toernooi terwijl NL wereldkampioen wordt. Yeah right!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 31 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Corinthians
14
4
2024/2025
Atlético
-
-
2024
Corinthians
11
7
2023/2024
Atlético
23
5

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel