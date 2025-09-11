Depay krijgt na recordavond met Oranje flinke domper te verwerken

is in de nacht van woensdag op donderdag uitgevallen met een blessure bij Corinthians. De topscorer aller tijden van Oranje was net terug van de interlands en mocht direct in de basis starten in het bekerduel met Club Athletico Paranaense (2-0 zege), maar liep vlak voor rust een blessure op.

Vol goede moed keerde Depay deze week terug bij Corinthians, nadat hij met het Nederlands elftal op pad was geweest. Zondag wist de spits in Litouwen twee keer te scoren, waarmee hij Oranje de zege bezorgde: 2-3. Dat niet alleen, ook liet hij Robin van Persie achter zich op de lijst met topscorers aller tijden van de nationale ploeg.

Dit goede gevoel hoopte Depay mee te nemen naar Corinthians, dat in de nacht van woensdag op donderdag in eigen huis een 1-0 voorsprong verdedigde in de kwartfinale van de Braziliaanse beker. Vlak voor de pauze kreeg Depay een flinke domper te verwerken: hij moest met een blessure van het veld. Corinthians wist het duel uiteindelijk met 2-0 te winnen, door goals van Rodrigo Garro en Gui Negão.

“Hij gaf aan last te hebben. Ik hoop dat het niets ernstigs is en dat hij zo snel mogelijk terugkeert”, liet trainer Dorival Júnior zich uit over Depay op de persconferentie. Volgens Globo zal de kwetsuur van de Nederlander donderdag verder worden onderzocht. Ook nam Depay volgens de krant in de tweede helft zonder zichtbaar verband of ijs plaats op de bank.