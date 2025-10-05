Quinten Timber meldt zich af bij Ronald Koeman, die vervanger haalt uit Italië

Quinten Timber is niet fit genoeg om zich maandag te melden bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Bondscoach Ronald Koeman heeft Juventus-middenvelder Teun Koopmeiners opgeroepen als vervanger.
Dat maakt de KNVB zondagavond bekend. Timber ontbrak zondagmiddag al bij de wedstrijdselectie van Feyenoord voor het duel tegen FC Utrecht (3-2 winst). De veelzijdige middenvelder van de Rotterdamse club kampt met een voetblessure en is nog niet voldoende hersteld om terug te keren op het veld.\
Feyenoord-trainer Robin van Persie gaf na de overwinning op FC Utrecht aan dat hij de verwachting had dat Timber zich niet zou gaan melden bij Oranje, en dat blijkt inderdaad zo te zijn. Koeman heeft met Koopmeiners een geschikte vervanger gevonden.
Kroes en Stewart kunnen contact op gaan nemen met Timber. Leuk voor op het middenveld of de bank voor beide clubs. Gratis op te halen dus gewoon doen. En daarna na een jaar voor een premium bedrag voor de top2 ajax en psv te verkopen.
