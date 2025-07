Cambuur-speler weggestuurd na vechtpartij bij amateurclub

SC Cambuur heeft afscheid genomen van , na een vechtpartij bij amateurclub WKE’16. De 21-jarige rechtsback uit Emmen speelde twee jaar voor de club uit Leeuwarden, maar zijn contract wordt dankzij zijn acties niet verlengd.

Op zaterdag 15 juni vond de nacompetitiefinale van WKE ’16 (Woonwagenkamp Emmen 2016) tegen het Friese Surhústerfean plaats in Assen. Surhústerfean won met 3-4 en er brak een flinke vechtpartij uit tussen de supporters en spelers. Volgens het Dagblad van het Noorden werd er geduwd, getrokken, geslagen en werden spelers gevolgd tot in de spelerstunnel.

Artikel gaat verder onder video

Caschili was als supporter van WKE’16 aanwezig en droeg ook een shirt van de club uit zijn thuisstad. Na afloop van het duel mengde hij zich in de vechtpartij. Op beelden van RTV Drenthe is te zien dat Caschili een man vasthoudt die vervolgens klappen krijgt.

Als gevolg van deze acties wordt het contract van de Italiaanse Drenth niet verlengd. “We gaan niet met Gabi verder”, vertelt technisch manager Lars Lambooij. “We kunnen niet ontkennen dat er na afloop van de wedstrijd tussen WKE en FC Surhústerfean een incident heeft plaatsvonden.” Naast het morele aspect is het ook aannemelijk dat de KNVB Caschili zal gaan schorsen. Dat weegt ook mee in de beslissing van Lambooij om het contract niet te verlengen: “We hielden rekening met het scenario dat Gabi lange tijd niet inzetbaar zou zijn.” Caschili, die in 2023 overkwam van PEC Zwolle, zit sinds 1 juli zonder club.

