‘Mislintat haalt Paulina, die Ajax uitschakelde met Hercules, naar Düsseldorf’

Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
3 januari 2026, 14:07

Sven Mislintat heeft zijn eerste versterking bij Fortuna Düsseldorf zo goed als binnen, zo meldt Florian Plettenberg van het Duitse Sky. Jordi Paulina komt over van Borussia Dortmund. De spits speelde opmerkelijk genoeg twee jaar geleden nog voor Hercules, dat Ajax uitschakelde in de KNVB Beker.

Mislintat werd halverwege december aangesteld als de nieuwe sportief directeur van Fortuna Düsseldorf. De Duitser had zich eerder al onmogelijk gemaakt bij Ajax en Borussia Dortmund, maar dat heeft er niet voor gezorgd dat hij lang zonder club moest zitten. Inmiddels staat hij op het punt om de eerste versterking naar de club uit Düsseldorf te halen.

Volgens Plettenberg gaat Paulina namelijk de overstap maken van Borussia Dortmund naar de club uit de 2. Bundesliga. Daar betaalt Düsseldorf een bedrag van 400.000 euro voor. Daarnaast heeft Dortmund een doorverkooppercentage van vijftig procent en een terugkoopoptie bedongen. Met de transfer hoopt Paulina zich in de kijker te spelen van Dick Advocaat om met Curaçao mee te gaan naar het WK van komende zomer.

Opmerkelijk aan deze transfer is dat de spits twee jaar geleden nog onderdeel uitmaakte van het Hercules dat voor een enorme stunt zorgde door Ajax uit te schakelen in de KNVB Beker. Mislintat was op dat moment net een paar maanden weg uit Amsterdam.

Quilindschy Hartman bij Oranje

Na Ajax aast nu ook Besiktas op Quilindschy Hartman

'São Paulo trekt bod op Ajax-flop Ávila in'

'São Paulo trekt bod op Ajax-flop Ávila in'

Ajax-verdediger Jorrel Hato

Engelse media: Jorrel Hato keert niet tijdelijk terug bij Ajax

dilima1966
dilima1966
Sven Mislintat gaat er ook een puinzooi van maken bij Düsseldorf en zich onmogelijk maken zo als bij Ajax en Borussia

