Sven Mislintat heeft zijn eerste versterking bij Fortuna Düsseldorf zo goed als binnen, zo meldt Florian Plettenberg van het Duitse Sky. komt over van Borussia Dortmund. De spits speelde opmerkelijk genoeg twee jaar geleden nog voor Hercules, dat Ajax uitschakelde in de KNVB Beker.

Mislintat werd halverwege december aangesteld als de nieuwe sportief directeur van Fortuna Düsseldorf. De Duitser had zich eerder al onmogelijk gemaakt bij Ajax en Borussia Dortmund, maar dat heeft er niet voor gezorgd dat hij lang zonder club moest zitten. Inmiddels staat hij op het punt om de eerste versterking naar de club uit Düsseldorf te halen.

Volgens Plettenberg gaat Paulina namelijk de overstap maken van Borussia Dortmund naar de club uit de 2. Bundesliga. Daar betaalt Düsseldorf een bedrag van 400.000 euro voor. Daarnaast heeft Dortmund een doorverkooppercentage van vijftig procent en een terugkoopoptie bedongen. Met de transfer hoopt Paulina zich in de kijker te spelen van Dick Advocaat om met Curaçao mee te gaan naar het WK van komende zomer.

Opmerkelijk aan deze transfer is dat de spits twee jaar geleden nog onderdeel uitmaakte van het Hercules dat voor een enorme stunt zorgde door Ajax uit te schakelen in de KNVB Beker. Mislintat was op dat moment net een paar maanden weg uit Amsterdam.