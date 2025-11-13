Om nog enig uitzicht te houden op rechtstreekse WK-kwalificatie, moet Polen vrijdag in Warschau winnen van het Nederlands elftal. Dat is geen makkelijke opgave, weten bondscoach Jan Urban en verdediger Matty Cash. Zij spreken op de voorbeschouwende persconferentie complimenteus over Oranje.

Polen wist op 4 september nog een punt te pakken in De Kuip, dankzij een doelpunt van Cash. De ploeg van Urban staat met 13 punten op de tweede plaats in Groep G; Oranje heeft er 16. Het verschil in doelsaldo (+6 om +19) is normaal gesproken niet meer goed te maken, dus moet Polen vrijdag winnen, vervolgens Malta verslaan én hopen op een misstap van Oranje tegen Litouwen. Voorlopig richten de Polen zich alleen nog op de wedstrijd van vrijdag.

“We moeten de lat steeds hoger leggen. We hebben veel geleerd van de vorige wedstrijd tegen Nederland”, wordt bondscoach Urban geciteerd door Voetbal International. “Het begin van die wedstrijd was moeilijk, maar het zag er daarna veel beter uit. Ik wil dat we morgen de bal langer vasthouden en ons niet beperken tot counters. Hoe beter je speelt, hoe dichter je bij de overwinning bent.”

Polen wacht al 46 jaar op zege

“Ik heb hier eerder gespeeld, maar de nationale ploeg leiden voor een uitverkocht stadion tegen Nederland is iets speciaals”, vervolgt Urban. “We hebben een kans om geschiedenis te schrijven, want we hebben deze ploeg al lang niet meer verslagen. Een overwinning zou bijzonder zijn.” De laatste keer dat Polen van Nederland won, was in een EK-kwalificatiewedstrijd in 1979 (2-0). Daarna volgden veertien onderlinge wedstrijden, waarvan Oranje acht won en zes gelijkspeelde.

Cash stelt dat Oranje het betere spelersmateriaal heeft. “Kijk maar naar waar de Nederlandse spelers spelen, dus het kwaliteitsverschil is aanzienlijk.” Zelf speelt hij voor Aston Villa, terwijl de Poolse selectie ook spelers herbergt van bijvoorbeeld FC Porto, AS Roma, Internazionale en FC Barcelona. Dat zijn de uitzonderingen, weet Cash. “Maar voetbal is een sport waarin verrassingen mogelijk zijn. We hebben al laten zien dat we partij kunnen bieden. Een supporter gelooft altijd dat je een sterkere tegenstander kunt verslaan.

“We hebben een kans om drie punten te pakken tegen een sterk team”, stelt de vleugelverdediger. “De afgelopen maanden hebben we laten zien dat we tegen sterke tegenstanders kunnen spelen, dus dit is een goede kans om dat opnieuw te bewijzen.”