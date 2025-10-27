Live voetbal

Britse pers komt superlatieven tekort voor Timber: 'Misschien wel de beste speler van Arsenal'

Arsenal-verdediger Jurrien Timber
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
27 oktober 2025, 13:36

Jurriën Timber wordt in de Engelse media bewierookt om zijn optreden tegen Crystal Palace. The Gunners boekten zondag tegen de stadsgenoot de vijfde opeenvolgende overwinning in de Premier League en hielden daarnaast al vijf officiële wedstrijden de nul.

Na negen speelronden in de Premier League gaat Arsenal fier aan kop. De ploeg van trainer Mikel Arteta heeft 22 punten behaald en daarmee een voorsprong van vier punten op naaste belager Bournemouth, dat verrassend tweede staat.

Timber deed tegen Crystal Palace de gehele wedstrijd mee en maakte andermaal indruk in het shirt van Arsenal. De Oranje-international werd door The Daily Express beoordeeld met een 9 voor zijn optreden. "Timber toonde zich een ware strijder in de defensie en is overal op het veld te vinden. Hij valt veelvuldig aan en is dreigend op de helft van de tegenstander. Hij is misschien wel de beste speler van Arsenal", aldus de krant.

The Daily Mail vond Timber ook prima spelen, alleen geeft de voormalig Ajacied met een 7 wel een lager cijfers. "Timber was constant dreigend met zijn overlaps. Na een half uur kreeg hij applaus van de toeschouwers toen hij zich tussen drie spelers vrij speelde en een verdediger van Crystal Palace het bos in stuurde", klinkt het.

Timber blijft bescheiden

Ondanks dat Timber onder de complimenten bedolven wordt in Engeland blijft hij nuchter. "Iedereen in het team draagt zijn steentje bij. We moeten consistent zijn en hopelijk zijn we dan in staat om iets moois te bereiken dit seizoen", aldus Timber op de website van Arsenal. "Deze reeks geeft ons veel vertrouwen en we moeten met dezelfde mindset de volgende wedstrijd ingaan. Geen enkele Premier League-wedstrijd is eenvoudig. We moeten nu met beide benen op de grond blijven", besluit hij.

