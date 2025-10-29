krijgt de voorbije weken de nodige complimenten van de Engelse media. Ook The Athletic heeft zeer goede woorden over voor de Oranje-international. Het medium schetst dat de 'fenomenale' Timber is uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers van de ploeg van trainer Mikel Arteta.

Na negen speelronden in de Premier League gaat Arsenal fier aan kop. De ploeg van Arteta heeft 22 punten behaald en daarmee een voorsprong van vier punten op naaste belager Bournemouth, dat verrassend tweede staat. Een van de belangrijke spelers in het elftal van de Spanjaard is Timber, die tegen Crystal Palace de Britse pers wist te imponeren.

'Het maakt niet uit door hoeveel spelers Timber wordt omringd'

Ook The Athletic komt superlatieven tekort voor de voormalig Ajacied. "Soms lijkt het niet uit te maken door hoeveel spelers Jurriën Timber wordt omringd bij Arsenal", steekt The Athletic van wal. "De Nederlander weet zijn tegenstanders te passeren of lokt op zijn minst een overtreding uit. Vorige week tegen Atlético Madrid leek hij wel een rechtsbuiten die tussen twee man doorhakte, voordat hij de zestien in kwam en schoot. In de wedstrijd van afgelopen weekend probeerden drie spelers van Crystal Palace tevergeefs Timber van de bal te zetten."

"Deze momenten vatten veel samen over het spel van de 24-jarige en tonen aan waarom Arsenal zijn contract wil verlengen", gaat het kwaliteitsmedium verder. "Sinds Timber regelmatig begon te spelen, is er een bepaalde kalmte, vastberadenheid en bewustzijn gekomen, wat hem een ​​voorsprong geeft op de spelers tegen wie hij speelt. Zijn consistentie in de afgelopen veertien maanden is uitzonderlijk geweest."

Timber blinkt uit in meerdere facetten

Aan de hand van statistieken toont The Athletic aan dat Timber uitblinkt in zowel passing, tackles, onderscheppingen, het creëren van kansen en het geven van keypasses. "Timbers behendigheid, inzicht en technische vaardigheden zijn essentieel. Gelukkig voor Arsenal, en eerder voor Ajax, maken al deze factoren deel uit van Timbers natuurlijke aanleg."

"Arteta noemde Timber eerder deze maand 'fenomenaal', en het is duidelijk dat hij de toekomst van een van zijn meest gewaardeerde spelers wil veiligstellen", vervolgt The Athletic. "Zijn huidige contract loopt tot 2028, dus er is geen druk om deze verlenging direct rond te krijgen. Maar zodra alles rond is, zal Arsenal blij zijn dat ze een van de beste backs van de Premier League voor zijn beste jaren hebben weten te strikken."