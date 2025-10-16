Derksen haalt ongekend hard uit naar FC Twente: 'Daar moet je niet gaan spelen, schande!'

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor FC Twente. De club uit Enschede gooide dit seizoen al heel snel trainer Joseph Oosting eruit en laat nu Mees Hilgers wegkwijnen op de tribunes.

Tijdens de woensdaguitzending van Vandaag Inside is FC Twente op een gegeven moment gespreksonderwerp. Over die club heeft Derksen een ongezouten mening. "Tjongejonge, wat een schande is dat. FC Twente is echt een naar clubje aan het worden. Eerst wordt die Oosting er na anderhalve wedstrijd uitgegooid. Wat een onzin, dat is gewoon een fatsoenlijke trainer."

Ook de behandeling van Mees Hilgers noemt Derksen een 'schande'. De centrale verdediger was de afgelopen jaren een belangrijke kracht voor FC Twente, maar zit nu in het laatste jaar van zijn contract en wil niet bijtekenen. Zijn werkgever heeft besloten hem niet meer te laten spelen. "De club zegt nu eigenlijk tegen Hilgers: 'Voetbal een jaar niet en kijk maar of er dan nog clubs belangstelling hebben'. Het is een soort Berufsverboten (Duits woord voor beroepsverbod, red.), echt een schande."

De grootste kritiek gaat uit naar technisch directeur Jan Streur. "Een paar sponsoren lieten hun onderbuikgevoel spreken, een paar supporters stonden te schreeuwen en dan gooit hij de trainer eruit. Dat was al laf en nu dit weer met Hilgers." Derksen komt nog met een advies voor voetballers: "Bij deze club moet je niet gaan spelen, want ze houden zich niet aan de regels. Ze proberen je kapot te maken."