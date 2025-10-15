Johan Derksen is woensdagavond onverwacht verrast door een gast uit het publiek bij Vandaag Inside. Harry Gras, de man die ooit het befaamde ‘grasjasje’ van Derksen kreeg, was aanwezig in de studio. Het felgroene jasje werd destijds beroemd toen Vandaag Inside in 2011 de Gouden Televizier-Ring won. Hij kwam met een opdracht, maar die mislukte.

Gras kreeg het jasje van Derksen vanwege zijn toepasselijke achternaam. Vrienden van Gras wilden hem destijds verrassen met het iconische kledingstuk, en Derksen werkte daar destijds aan mee.

Een dag voordat Vandaag Inside mogelijk opnieuw de prestigieuze prijs wint, stond Harry Gras plots in de studio. Aan het einde van de uitzending liep hij met het grasjasje naar Derksen toe, die zichtbaar verrast en lachend reageerde.

"Ik ken Harry niet, maar mijn vrouw heeft dit jasje cadeau gedaan aan Harry. Maar ik kan hem niet meenemen morgen, want dat betekent een echtscheiding en dat zou de derde keer zijn. Dat wordt de duur", zegt Derksen lachend.

De ondertoon is echter serieus, want de analist van Vandaag Inside wil het jasje absoluut niet aandoen. Woensdagavond niet, maar ook donderdagavond niet tijdens de mogelijk feestelijke uitzending: Je moet hem eigenlijk gewoon aandoen morgen", zegt Gras nog tegen Derksen.

"Nee, dat weiger ik", reageert Derksen stellig. Nee, nee. Dat doe ik niet. Dat heeft niets met jou te maken, Harry. Maar ik vind dat zoiets maar een keer leuk is."

Gras gaf niet op: “Kom op, Johan”, moedigde hij nog aan. Derksen weigerde opnieuw. Het leverde een wat ongemakkelijke, maar ook komische scène op. Tafelgast Wierd Duk redde de sfeer door het jasje zelf aan te trekken. Die actie kon op luid applaus rekenen.

