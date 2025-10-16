Johan Derksen had geen zin in het feest in de studio van Vandaag Inside nadat de talkshow de Gouden Televizier-Ring had gewonnen. Terwijl alle gasten en het aanwezige publiek een polonaise om de zingende Wilfred Genee en John de Bever heen beginnen, staat Derksen op uit zijn stoel om zich naar de kleedkamer te begeven. Daar bekeek hij het feestje in alle rust.

Vandaag Inside schreef donderdagavond televisiegeschiedenis door als eerste programma ooit twee keer de Gouden Televizier-Ring te winnen. Derksen, Genee en René van der Gijp wisten de prijs in 2011 ook al te winnen. Destijds ging de talkshow nog enkel over voetbal en heette het Voetbal International.

Nadat bekend was geworden dat VI de prijs heeft gewonnen, barstte er een groot feest los in de studio. Als iedereen elkaar heeft omhelsd, gaan de vaste gezichten van de talkshow weer aan tafel zitten. Dan vraagt Genee of hij nog een keer het nummer Koekoek samen met De Bever op moet voeren. Het publiek stemt in en het tweetal pakt microfoons erbij. Derksen heeft duidelijk geen zin in het feestgedruis en stapt direct op van de tafel om naar de kleedkamer te lopen. Daar bekeek hij het feest in alle rust op een tv.

Derksen kondigde donderdagmiddag al aan dat hij zo snel mogelijk na de uitzending naar huis zou gaan. “Als we winnen wordt het hier een gekkenhuis, dan ga ik snel naar huis. Ik ben altijd voor de polonaise weg”, gaf de oud-voetballer eerder op de dag aan tegenover RTL Boulevard. Daarmee is Derksen zijn belofte nagekomen. Helemaal thuisblijven heeft hij echter nooit aan gedacht. “Dit circus hoort erbij. Ik ben geen feestneus, ik houd helemaal niet van bruiloften en party’s, maar het is voor de status van het programma en voor Talpa wel heel belangrijk dat die prijs wordt gewonnen.”

