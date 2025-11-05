Live voetbal

Ajax zakt wéér door het ijs in Champions League: Osimhen dompelt Amsterdam in rouw

Ajax - Galatasaray
5 november 2025, 22:56

Ajax heeft woensdagavond weer geen punten kunnen pakken in de Champions League. De Amsterdammers toonden tegen Galatasaray vlagen van verbetering en lef, maar werden na rust toch nog op hun nummer gezet: 0-3.

Voorafgaand aan het duel stond er veel druk op de ketel bij Ajax. De Amsterdammers overtuigen zeker de laatste weken niet in de competitie en bovendien koos John Heitinga voor een verrassende opstelling. Youri Regeer werd als hangende rechtsbuiten geposteerd, waardoor Ajax eigenlijk in een 4-4-2 uitkwam.

Na een aftastfase was het Galatasaray dat de klok sloeg. De Turkse ploeg probeerde zo snel mogelijk richting het doel van Remko Pasveer te voetballen en kreeg via Victor Osimhen twee goede kansen. De Nigeriaan nam een voorzet fraai aan en wist in het bijzijn van wat Ajax-verdedigers toch een schot op de Ajax-keeper te lossen, die goed redde. Niet veel later knikte Osimhen een corner fraai naar de hoek, maar ook daar kon Pasveer zijn hand achter zetten.

Na een minuut of twintig durfde Ajax ook wat meer vooruit te voetballen. Met name onder aanvoering van Mika Godts en Oscar Gloukh speelden de Amsterdammers wat kansjes bij elkaar, maar het bleef bij kansjes. Een schot van Jorthy Mokio en een volley van Gloukh zorgden niet echt voor stress bij doelman Ugurcan Cakir. Toch leefde de ArenA flink op van deze fase en klonk er wat optimisme bij de aanhang.

Na rust begon Ajax nog wel voortvarend, maar het creëerde, net als voor rust, weinig kansen. Galatasaray deed dat ook niet, maar sloeg na 59 minuten wél in een keer toe. Leroy Sané gaf voor op Osimhen, die fraai raak kopte. Heitinga beklaagde zich bij scheidsrechter Benoit Bastien en kreeg geel.

Niet veel later ging het van kwaad tot erger bij Ajax. Youri Baas kreeg een bal op zijn arm in de zestien, al leek die via zijn knie daar te komen. Arbiter Bastien werd naar het VAR-scherm gehaald en zag er een strafschop in. Osimhen bleef koel en schoot in de linkerhoek raak.

Het verweer van Ajax leek nu definitief gebroken. De Amsterdammers kregen via Godts nog wel een aardige kans toen Cakir zich compleet verkeek op een diepe bal. Voor de Belg was de hoek echter te lastig om de bal in het lege doel te schuiven. Niet veel later kreeg Osimhen dé kans om zijn hattrick te vervolledigen. CL-debutant Gerald Alders blokkeerde een schot in de zestien met zijn hand: opnieuw een penalty. Ook dit keer schoot Osimhen raak: 0-3. Bij die pijnlijke stand zou het blijven.

Flamingo
284 Reacties
819 Dagen lid
1.975 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

4 gespeeld, 0 punten. 1 voor 14 tegen. Ik zie het somber in.

12deman
670 Reacties
129 Dagen lid
555 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

No 36

ERIMIR
3.866 Reacties
486 Dagen lid
38.166 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Het is nu toch wel klaar met Heitinga zeker, weer een kansloze wedstrijd.

Arena
1.262 Reacties
86 Dagen lid
2.858 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Je weet van te voren dat Ajax niet in staat is om een goed resultaat te halen. Daarom blijf ik ook van mening dat Heitinga zo snel mogelijk weg moet. Dat gezegd hebbend, ik vond de eerste helft best aardig en er waren ook wat kansjes. In de tweede helft word je gewoon overklast, eerlijk is eerlijk. Hoe je die penalties pakt is gewoon niet slim, maar van de debuterende Alders kan ik het nog begrijpen. Het is wat het is. Wij als aanhang zullen moeten wachten tot Heitinga de deur wordt gewezen en er hopelijk een betere trainer in huis kan worden gehaald. Voor de rest blijf ik bij wat ik al eerder zei: Ajax moet deze CL gewoon het geld pakken en voor de rest heb je helaas niks in te brengen. Dat is de realiteit.

TripleXXX
54 Reacties
36 Dagen lid
55 Likes
TripleXXX
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

In de woorden van descheids heeft de op 1 na beste eredivie selectie hier verloren. Als Nederlandse voetbal fan juich ik elke Nederlandse club die internationaal speelt toe dus begrijp me niet verkeerd.

Arena
1.262 Reacties
86 Dagen lid
2.858 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Toch zielig als je iemand gaat noemen die zelf nog niet eens gereageerd heeft. Wat zit het je hoog he? Trouwens, ik denk dat elke Ajacied hier EXACT begrijpt wat jij allemaal bedoeld in je reacties. Net zoals die van je vriendjes hier.

Zerofkx010
50 Reacties
12 Dagen lid
86 Likes
Zerofkx010
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Arenahij bedoeld jouw andere account : deschijtert.

Zerofkx010
50 Reacties
12 Dagen lid
86 Likes
Zerofkx010
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arenajouw andere account : deschijtert. En iedereen weet het

VARcheck
79 Reacties
131 Dagen lid
36 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Fijne spits die Osihmen!

Zerofkx010
50 Reacties
12 Dagen lid
86 Likes
Zerofkx010
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tevens vind ik dit niet de schuld van Heitinga de selectie is zowiezo champions league onwaardig maar dat kansloze voetbal doen ze toch echt zelf. Zijn voetbal normen worden niet opgevolgd. En daar moeten de spelers naar hun zelf kijken

EttoE
35 Reacties
254 Dagen lid
74 Likes
EttoE
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Tsja, voorspelbaar. In dit seizoen 6 wedstrijden tegen teams gespeeld die vaker gewonnen dan verloren hebben: Inter, PSV, Marseille, AZ, Chelsea en Galatasaray. 0 gewonnen, 1 gelijk en 5 verloren. 3 goals voor, 18 goals tegen. Hoe duidelijk wil de directie van Ajax het hebben? De man bedoelt het goed, maar de enige lijn die in Heitinga's Ajax te zien is is een flatline: geen hartslag.

HenkDeTank
0 Reacties
0 Dagen lid
0 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zo....Ajax de superjoden even keihard vernederd door de Turkse topclub..... kansloos. Maar je kan ook niet anders verwachten van een Nederlandse subtopper.

