Ajax zakt wéér door het ijs in Champions League: Osimhen dompelt Amsterdam in rouw

Ajax heeft woensdagavond weer geen punten kunnen pakken in de Champions League. De Amsterdammers toonden tegen Galatasaray vlagen van verbetering en lef, maar werden na rust toch nog op hun nummer gezet: 0-3.

Voorafgaand aan het duel stond er veel druk op de ketel bij Ajax. De Amsterdammers overtuigen zeker de laatste weken niet in de competitie en bovendien koos John Heitinga voor een verrassende opstelling. Youri Regeer werd als hangende rechtsbuiten geposteerd, waardoor Ajax eigenlijk in een 4-4-2 uitkwam.

Na een aftastfase was het Galatasaray dat de klok sloeg. De Turkse ploeg probeerde zo snel mogelijk richting het doel van Remko Pasveer te voetballen en kreeg via Victor Osimhen twee goede kansen. De Nigeriaan nam een voorzet fraai aan en wist in het bijzijn van wat Ajax-verdedigers toch een schot op de Ajax-keeper te lossen, die goed redde. Niet veel later knikte Osimhen een corner fraai naar de hoek, maar ook daar kon Pasveer zijn hand achter zetten.

Na een minuut of twintig durfde Ajax ook wat meer vooruit te voetballen. Met name onder aanvoering van Mika Godts en Oscar Gloukh speelden de Amsterdammers wat kansjes bij elkaar, maar het bleef bij kansjes. Een schot van Jorthy Mokio en een volley van Gloukh zorgden niet echt voor stress bij doelman Ugurcan Cakir. Toch leefde de ArenA flink op van deze fase en klonk er wat optimisme bij de aanhang.

Na rust begon Ajax nog wel voortvarend, maar het creëerde, net als voor rust, weinig kansen. Galatasaray deed dat ook niet, maar sloeg na 59 minuten wél in een keer toe. Leroy Sané gaf voor op Osimhen, die fraai raak kopte. Heitinga beklaagde zich bij scheidsrechter Benoit Bastien en kreeg geel.

Niet veel later ging het van kwaad tot erger bij Ajax. Youri Baas kreeg een bal op zijn arm in de zestien, al leek die via zijn knie daar te komen. Arbiter Bastien werd naar het VAR-scherm gehaald en zag er een strafschop in. Osimhen bleef koel en schoot in de linkerhoek raak.

Het verweer van Ajax leek nu definitief gebroken. De Amsterdammers kregen via Godts nog wel een aardige kans toen Cakir zich compleet verkeek op een diepe bal. Voor de Belg was de hoek echter te lastig om de bal in het lege doel te schuiven. Niet veel later kreeg Osimhen dé kans om zijn hattrick te vervolledigen. CL-debutant Gerald Alders blokkeerde een schot in de zestien met zijn hand: opnieuw een penalty. Ook dit keer schoot Osimhen raak: 0-3. Bij die pijnlijke stand zou het blijven.