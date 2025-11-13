Ajax had geen 'gedetailleerde profielschets' voor de opvolging van Francesco Farioli. Dat schetst Voetbal International in een grote reconstructie. Uiteindelijk kwam technisch directeur Alex Kroes uit bij John Heitinga als opvolger van de Italiaan.

Farioli kondigde daags na het mislopen van het kampioenschap met Ajax zijn vertrek bij de club aan. De Italiaanse oefenmeester had een verschil van inzicht met de directie over de manier van werken. Daarmee trok Farioli de deur na één seizoen achter zich dicht bij Ajax. De Amsterdammers kwamen uiteindelijk uit bij clubman John Heitinga, die het afgelopen seizoen assistent-trainer van Arne Slot bij Liverpool was. De oud-verdediger van Ajax werd vorige week donderdag echter al op non-actief gesteld.

Voetbal International doet een boekje open over de zoektocht van Ajax naar de opvolger van Farioli en beschrijft dat club de wens had voor een Nederlandse trainer met 'Ajax-DNA'. "Een gedetailleerde profielschets komt er sowieso niet, behalve dat men in Amsterdam iets aanvallender voetbal wil spelen met iets meer eigen jeugd", klinkt het. "In theorie is het goed om met meerdere geledingen verantwoordelijkheid te dragen voor het aanstellen van een trainer, in de praktijk werken al die verschillende meningen ook verlammend."

Ajax koos uiteindelijk voor een variant met John Heitinga en Marcel Keizer. "Zij moeten verder gaan bouwen op het fundament dat Farioli in Amsterdam heeft neergezet. Maar wat volgt, is een zomer vol onrust en onbegrip. Langetermijndenken wordt toch weer kortetermijndenken, er moeten harden keuzes gemaakt worden en brandjes geblust", stelt VI.

Het huwelijk tussen Heitinga en Ajax bleef uiteindelijk beperkt tot iets meer dan vier maanden. Fred Grim is door de Amsterdamse club inmiddels aangesteld als opvolger van de op non-actief gestelde oefenmeester. Ondertussen kijkt Ajax verder naar de opvolging van Heitinga. Diverse namen passeerden daarbij al de revue, waarbij topkandidaat Erik ten Hag inmiddels heeft laten weten niét de nieuwe trainer van Ajax te worden. De Tukker zag op korte termijn onvoldoende basis voor een succesvolle samenwerking.