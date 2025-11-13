Live voetbal 1

'Ajax had geen gedetailleerde profielschets voor opvolging Farioli'

Ajax-trainer Francesco Farioli na afloop van de wedstrijd tegen FC Twente
Foto: © Imago
7 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
13 november 2025, 12:08

Ajax had geen 'gedetailleerde profielschets' voor de opvolging van Francesco Farioli. Dat schetst Voetbal International in een grote reconstructie. Uiteindelijk kwam technisch directeur Alex Kroes uit bij John Heitinga als opvolger van de Italiaan.

Farioli kondigde daags na het mislopen van het kampioenschap met Ajax zijn vertrek bij de club aan. De Italiaanse oefenmeester had een verschil van inzicht met de directie over de manier van werken. Daarmee trok Farioli de deur na één seizoen achter zich dicht bij Ajax. De Amsterdammers kwamen uiteindelijk uit bij clubman John Heitinga, die het afgelopen seizoen assistent-trainer van Arne Slot bij Liverpool was. De oud-verdediger van Ajax werd vorige week donderdag echter al op non-actief gesteld.

Artikel gaat verder onder video

Voetbal International doet een boekje open over de zoektocht van Ajax naar de opvolger van Farioli en beschrijft dat club de wens had voor een Nederlandse trainer met 'Ajax-DNA'. "Een gedetailleerde profielschets komt er sowieso niet, behalve dat men in Amsterdam iets aanvallender voetbal wil spelen met iets meer eigen jeugd", klinkt het. "In theorie is het goed om met meerdere geledingen verantwoordelijkheid te dragen voor het aanstellen van een trainer, in de praktijk werken al die verschillende meningen ook verlammend."

Ajax koos uiteindelijk voor een variant met John Heitinga en Marcel Keizer. "Zij moeten verder gaan bouwen op het fundament dat Farioli in Amsterdam heeft neergezet. Maar wat volgt, is een zomer vol onrust en onbegrip. Langetermijndenken wordt toch weer kortetermijndenken, er moeten harden keuzes gemaakt worden en brandjes geblust", stelt VI.

Het huwelijk tussen Heitinga en Ajax bleef uiteindelijk beperkt tot iets meer dan vier maanden. Fred Grim is door de Amsterdamse club inmiddels aangesteld als opvolger van de op non-actief gestelde oefenmeester. Ondertussen kijkt Ajax verder naar de opvolging van Heitinga. Diverse namen passeerden daarbij al de revue, waarbij topkandidaat Erik ten Hag inmiddels heeft laten weten niét de nieuwe trainer van Ajax te worden. De Tukker zag op korte termijn onvoldoende basis voor een succesvolle samenwerking.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Felle kritiek op Godts na afzeggen interlands Jong België: 'Wie denk je wel dat je bent?'

Ajax-aanvaller Mika Godts in beeld bij AS Roma voor mogelijke wintertransfer

  • Gisteren, 22:59
  • Gisteren, 22:59
Ajax mist opvolger van Jordan Henderson, omdat Alex Kroes prioriteiten elders had liggen

Ajax mist opvolger van Jordan Henderson, omdat Alex Kroes prioriteiten elders had liggen

  • Gisteren, 20:38
  • Gisteren, 20:38
Henk ten Cate

Willem van Hanegem vindt Henk ten Cate de ideale opvolger van John Heitinga bij Ajax

  • Gisteren, 19:34
  • Gisteren, 19:34
8 7 reacties
Reageren
7 reacties
12deman
745 Reacties
137 Dagen lid
623 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, profielschets nieuwe trainer Ajax: grote neus, geen vagina, egocentrisch, narcistisch, aandelen, akkoord met geen CL contract, dan het moeilijkste met alle winden binnen de club meewaaien en overeindblijven bij constante storm. Conclusie hard to find, maar binnen de club volop aanwezig. Dus vacature uitgeschreven voor de bühne maar intern opgelost!

21
218 Reacties
7 Dagen lid
304 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@12deman Hahahaha heerlijk

Ajeto!
556 Reacties
1.143 Dagen lid
3.682 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@12deman, dan bent u een geschikte opvolger. En concentreert u zich nu maar weer eens een tijdje op dat clubje van zuid.

12deman
745 Reacties
137 Dagen lid
623 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ajeto! Ik zou het graag doen, dan gaat Ajax degraderen

21
218 Reacties
7 Dagen lid
304 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik heb me de laatste maanden op X uitgelaten als Ajax supporter. Ik ging bewust stoken en verwarring zaaien, ik werd zelfs geciteerd door VZ en FCUpdate als Ajax supporter. Is altijd leuk om te doen, ze trappen er altijd in en raken in paniek en gaan erin mee. Iedereen kon weten dat Farioli de beste optie is voor Ajax, gewoon wat verwarring zaaien en je wordt zelfs geciteerd door voetbalsites.

dilima1966
2.778 Reacties
885 Dagen lid
15.629 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@21 wow we zijn trots op je je bent en Blijft een kleuter daarom neemt niemand je hier serieus

dilima1966
2.778 Reacties
885 Dagen lid
15.629 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax moet zo snel mogelijk een opvolger zoeken voor kroes

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

12deman
745 Reacties
137 Dagen lid
623 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, profielschets nieuwe trainer Ajax: grote neus, geen vagina, egocentrisch, narcistisch, aandelen, akkoord met geen CL contract, dan het moeilijkste met alle winden binnen de club meewaaien en overeindblijven bij constante storm. Conclusie hard to find, maar binnen de club volop aanwezig. Dus vacature uitgeschreven voor de bühne maar intern opgelost!

21
218 Reacties
7 Dagen lid
304 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@12deman Hahahaha heerlijk

Ajeto!
556 Reacties
1.143 Dagen lid
3.682 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@12deman, dan bent u een geschikte opvolger. En concentreert u zich nu maar weer eens een tijdje op dat clubje van zuid.

12deman
745 Reacties
137 Dagen lid
623 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Ajeto! Ik zou het graag doen, dan gaat Ajax degraderen

21
218 Reacties
7 Dagen lid
304 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik heb me de laatste maanden op X uitgelaten als Ajax supporter. Ik ging bewust stoken en verwarring zaaien, ik werd zelfs geciteerd door VZ en FCUpdate als Ajax supporter. Is altijd leuk om te doen, ze trappen er altijd in en raken in paniek en gaan erin mee. Iedereen kon weten dat Farioli de beste optie is voor Ajax, gewoon wat verwarring zaaien en je wordt zelfs geciteerd door voetbalsites.

dilima1966
2.778 Reacties
885 Dagen lid
15.629 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@21 wow we zijn trots op je je bent en Blijft een kleuter daarom neemt niemand je hier serieus

dilima1966
2.778 Reacties
885 Dagen lid
15.629 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax moet zo snel mogelijk een opvolger zoeken voor kroes

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Francesco Farioli

Francesco Farioli
FC Porto
Team: Porto
Functie: Coach
Leeftijd: 36 jaar (10 apr. 1989)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19
6
Groningen
12
0
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel