Irritatie bij Heitinga, Ballon d’Or voor Dembélé en Van Persie spaart drietal: genoeg te bespreken in FCUpdate Extra Tijd

Deze week in FCUpdate Extra Tijd bespreken Sander Kamphof en Jorn Aalders het laatste nieuws in de voetbalwereld. De Europa League gaat beginnen met drie Nederlandse clubs in actie, Heitinga’s irritatie is duidelijk te merken na PSV - Ajax en de Gouden Bal gaat dit jaar naar .

Wat kan Feyenoord zonder Ueda, Sauer en Read in Portugal? De Rotterdammers zullen graag hoge ogen willen gooien in een nieuwe Europese campagne. FC Utrecht plaatste zich voor het eerst in vijftien jaar voor een Europese competitie en speelt donderdagavond tegen Olympique Lyon. En er wordt gesproken over serieuze kansen voor Go Ahead Eagles dat het Roemeense FCSB ontvangt in de Adelaarshorst.

Ook gaat het over de positie van Ajax-trainer John Heitinga, die na PSV - Ajax duidelijk geïrriteerd een vraag van een journalist beantwoordde: ‘Je merkt een duidelijk andere sfeer in de perszaal dan als je het vergelijkt met Peter Bosz’, viel Sander op.

Ousmane Dembélé troeft Lamine Yamal af in de strijd om de Gouden Bal. De Fransman bekroonde zijn seizoen met de prijs voor de beste speler ter wereld. Sander en Jorn blikken terug op zijn eerdere seizoenen en hebben het nog kort over de Italiaanse regerend kampioen Napoli. Hoe doen de Nederlanders het daar en krijgt Noa Lang binnenkort meer speeltijd in Italië?

Dat en meer hoor je deze week in FCUpdate Extra Tijd.