Borussia Dortmund legt bijzondere maatregel op aan Felix Nmecha

moet zijn berichten op social media in de toekomst eerst laten controleren door de social media-experts van Borussia Dortmund. Dat meldt het Duitse BILD. Reden hiervoor is de veelbesproken Instagram-post die de middenvelder plaatste na het overlijden van de Amerikaanse politiek activist Charlie Kirk.

Kirk werd op 10 september doodgeschoten tijdens een discussiebijeenkomst op de Utah Valley University. Bij een zwart-witfoto van de Amerikaanse politicus plaatste Nmecha het volgende: "Moge de Heer de familie Kirk speciale genade schenken in deze tijd. Jezus is de ware weg naar vrede en liefde. Het herdenken van de moord op een vader van twee kinderen en een echtgenoot, een man die vreedzaam opkomt voor zijn overtuigingen en waarden, is ronduit slecht en laat zien hoezeer we Jezus Christus echt nodig hebben. Moge God genade tonen en jullie ogen en harten openen in Jezus' naam."

Artikel gaat verder onder video

De uitspraken die Nmecha deed zorgden nogal voor veel ophef, waardoor de voetballer zich genoodzaakt voelde om opnieuw in de pen te kruipen. "Met mijn reacties wilde ik mijn medeleven betuigen aan de nabestaanden en de boodschap overbrengen dat haat en geweld nooit de oplossing zullen zijn. Laten we niet vergeten dat een medemens bruut is vermoord voor de ogen van zijn vrouw en twee jonge kinderen. Ik geloof dat het, ongeacht de politieke voorkeur, menselijk is om medeleven te betuigen en dat dit niet veroordeeld mag worden."

Borussia Dortmund liet al weten Nmecha op het matje te roepen, mede omdat dit niet het eerste incident rondom de viervoudig Duits international is. Tijdens een gesprek met Lars Ricken en Sebastian Kehl kreeg hij te horen dat de club de vrijheid van meningsuiting volledig steunt, maar dat de reacties op zijn social mediaberichten voor te veel onrust binnen de club zorgen. Daarop heeft de Duitse club besloten dat Nmecha in de toekomst zijn digitale berichten moet bespreken met Die Borussen. Social media-experts van de club zullen zijn berichten dan goedkeuren, of afkeuren, en hem op de hoogte stellen van eventuele publieke reacties.

Borussia Dortmund-fans probeerden komst Nmecha tegen te houden

Borussia Dortmund nam Nmecha in de zomer van 2023 voor zo'n dertig miljoen euro over van VfL Wolfsburg, maar supporters van de club hebben geprobeerd hier een stokje voor te steken. De inmiddels 24-jarige middenvelder had namelijk berichten op zijn Instagram geplaatst die door velen als homofoob en anti-homo werden bestempeld.