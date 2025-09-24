Spaanse voetbalbond laat zich uit over Yamal-rel: 'Het verbaasde me'

De Spaanse bond heeft bij monde van Aitor Karanka gereageerd op de uitlatingen van Hansi Flick. De oefenmeester van FC Barcelona was witheet op de voetbalbond nadat sterspeler met een blessure terugkeerde van de interlandperiode. De Spaanse bond begrijpt echter helemaal niets van de uitlatingen van Flick.

Begin september deed Yamal mee met de WK-kwalificatiewedstrijden van Spanje tegen Bulgarije en Turkije. Sinds zijn terugkeer bij FC Barcelona maakte hij nog altijd geen speelminuten vanwege een blessure. Flick stelde dat de achttienjarige aanvaller, die afgelopen maandag voor de tweede keer op rij beslag wist te leggen op de Kepa Trophy, al last had toen hij naar de nationale ploeg afreisde.

"“Yamal had al klachten toen hij naar de nationale ploeg ging. Hij trainde niet tussen de wedstrijden door en speelde tóch 73 en 79 minuten. Dat is niet zorgen voor de spelers”, sprak een boze Flick. Volgens de trainer is er sprake van slecht beleid van bondscoach Luis de la Fuente: "Spanje beschikt over de beste spelers ter wereld, op elke positie. Maar je kan niet op deze manier met de spelers omgaan, dit kan echt niet.”

De Spaanse bond herkent zich niet in de beschuldigingen van Flick. "Het verbaasde me", aldus voetbaldirecteur Aitor Karanka in gesprek met AS. "Naar mijn weten verloopt de communicatie met de clubs altijd fantastisch. De medische afdeling wist niets van een probleem in zijn schaamstreek. Het belangrijkste is nu dat hij zo goed als hersteld is en dat we hem weer op het veld gaan zien. Dat is alles wat we willen. Iedere coach managet minuten op zijn eigen manier. Toen Lamine werd gewisseld, was hij twee keer niet blij. Dat laat zien hoe graag hij zelf wilde. En er was geen informatie van Barça dat hij iets van last had toen hij naar de club terugkeerde."

Yamal miste namens FC Barcelona al de competitieduels met Valencia en Getafe en de seizoensouverture van de Champions League tegen Newcastle United. Ondanks de afwezigheid van de jonge superster wisten de Catalanen deze drie wedstrijden winnend af te sluiten. Komende donderdag wacht de regerend Spaans kampioen een duel met Real Oviedo. Deze wedstrijd gaat naar alle waarschijnlijkheid ook aan Yamal voorbij, maar FC Barcelona is hoopvol dat hij komend weekend tegen Real Sociedad weer van de partij is.