Frenkie de Jong over terugkeer bij Ajax: 'Het is altijd moeilijk beloven'

Frenkie de Jong in het stadion van Ajax
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
21 november 2025, 14:25

Frenkie de Jong was in Nederland voor de interlandperiode en combineerde zijn bezoek met de opening van zijn eigen Johan Cruyff Court in Gorinchem, een eer die hem ten deel viel omdat hij 2019 werd verkozen tot Talent van het Jaar bij Ajax. Tegenover Ajax TV spreekt hij van een ‘speciaal moment’ en bespreekt De Jong een mogelijke terugkeer bij Ajax.

De hoogtepunten stapelen zich op voor De Jong. De middenvelder zette onlangs zijn handtekening onder een nieuw contract bij FC Barcelona, plaatste zich met Oranje voor het WK van komende zomer én opende dus zijn eigen Johan Cruyff Court. Het levert hem zichtbaar veel voldoening op. Het zijn allemaal mooie momenten. Het is een speciaal moment voor mij en ik heb er lang naar uitgekeken.”

“Mijn vader heeft veel verteld over Cruijff. Dat is er vroeg ingekomen. De beste Nederlandse speler ooit zou voor mij Cruijff zijn en in het buitenland is dat Messi”, vertelt De Jong, die bij Barcelona samenspeelde met Messi. Bij Ajax beleefde De Jong een ‘geweldige tijd’, waar hij ‘mooie herinneringen’ aan heeft overgehouden. “Ik kijk er heel blij op terug.”

Of hij zichzelf ooit ziet terugkeren bij Ajax? “Haha, het is altijd moeilijk beloven. Ik sluit het niet uit, maar... Ik wil zeggen dat ik een geweldige tijd bij Ajax heb gehad. Ik vond het hartstikke mooi. Als het er in de toekomst nog van mag komen, zou dat heel mooi zijn. Maar beloven in het voetbal, dat is moeilijk.”

Alberto Stegeman en oplichter Rob P.

Alberto Stegeman confronteert Rob P. in parkeergarage: 'Ajax! Een ton!'

Ajax-speler tikt Beuker op de vingers in kleedkamer: 'Hey, vind je dit normaal?'

Ajax-speler tikt Beuker op de vingers in kleedkamer: 'Hey, vind je dit normaal?'

Directeur voetbal Marijn Beuker en technisch directeur Alex Kroes

Ajax-fans willen Beuker als nieuwe technische man, maar veel interne tegenstand

Neesje
1.616 Reacties
1.151 Dagen lid
8.747 Likes
Neesje
Eerlijk antwoord Frenkie ,

