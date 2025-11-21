Ondanks de crisis bij Ajax zijn er ook enkele lichtpuntjes, zoals Gerard Alders. De twintigjarige back maakte zowel in de Eredivisie als de Champions League zijn debuut. Terwijl Amsterdam wankelt, zijn dit voor hem persoonlijk de mooiste weken uit zijn nog prille carrière. “Het voelt allemaal wel dubbel”, zegt hij in een interview met ESPN.

Alders lijkt nu écht aan te haken bij Ajax 1, maar dat moment kwam niet vanzelf. In de voorbereiding had hij al gehoopt bij de selectie te komen. “Mijn doel was om in de Ajax 1-selectie te zitten, maar ik had twee mensen voor me. Dat was wel even balen,” vertelt hij. Daardoor dacht hij zelfs aan een nieuwe verhuurperiode, nadat hij vorig seizoen bij FC Twente zwaar geblesseerd raakte, vlak na zijn komst.

Dat blessurejaar gebruikte hij om fysiek te groeien. Hij noemt zichzelf nu 'een stukje breder en volwassener', al merkt hij dat zijn lengte en fysiek ervoor zorgen dat vertrouwen van trainers vaak later komt. “Iemand die fysiek minder is, zetten ze minder snel in, dat speelt wel een rol” vermoedt Alders. Maar juist nu ziet hij kansen. “Ik hoop meer minuten te maken en te laten zien waarom ik in de basis thuishoor.”

Grim geeft perspectief

De trainerswissel pakt voor Alders tot nu toe gunstig uit. Met blessures van onder meer Owen Wijndal en Lucas Rosa groeit zijn rol. Interim-trainer Fred Grim hintte deze week zelfs op méér speeltijd voor de jonge back.

Alders merkt direct verschil: “Het grootste verschil is dat hij in het Nederlands praat. Ik denk dat de nieuwe staf het goed heeft opgepakt.” Alders kan bovendien op meerdere posities uit de voeten: als linksback, rechtsback of zelfs als controlerende middenvelder.

Politiek en piano

Mocht zijn voetbalcarrière ooit mislopen, dan ligt er al een concreet alternatief klaar. Alders staat namelijk ingeschreven voor de studie Political Science, ofwel politicologie. “Mijn ouders willen heel graag dat ik dat doe, maar ik zit nu zo dicht tegen Ajax 1 aan dat ik me focus op voetbal", vertelt hij. Zijn interesse in politiek en economie is echter onverminderd: “Misschien is het iets voor de toekomst dat ik kan gaan doen.”

Buiten het voetbal heeft Alders nog een heel andere kant: hij speelt piano. Het helpt hem om zijn hoofd leeg te maken. “Ik houd heel erg van muziek, ik ben muzikaal”, zegt hij met een lach. "Het is goed om je hoofd leeg te maken Ik kijk er nu naar om een nieuwe piano te kopen."