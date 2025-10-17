De komst van Fred Grim zorgt voor meer ervaring, maar ook voor aanpassingen binnen de staf van Ajax. Zo is er nog een zoektocht naar een fysieke specialist en heeft een andere assistent-trainer een nieuwe functie gekregen.

Op 7 oktober maakten De Godenzonen via hun site bekend dat Fred Grim aansluit bij de technische staf van Ajax als assistent-trainer van John Heitinga. Sommige Ajax-fans denken dat hun club de ervaren coach heeft aangesteld als mogelijke interim-trainer. Oud-collega John Bes is te spreken over de kwaliteiten van de geboren Amsterdammer, zo staat in Het Parool.

“Fred is als persoon heel rustig, dat kan Ajax misschien ook wel gebruiken. Daarnaast heeft de geboren Amsterdammer, net als Heitinga, veel liefde voor Ajax. Als speler van Ajax 1 droeg hij onder zijn keeperstrui steevast een shirt met drie Andreaskruizen,” vertelt de directeur van Almere City.

Assistent krijgt andere rol

Dat betekent niet dat de staf al volledig is ingevuld. Woensdagavond werd bekend dat de club uit de hoofdstad nog op zoek is naar een fysieke specialist, omdat de conditietrainer van vorig jaar is meegegaan met Francesco Farioli naar FC Porto.

Doordat Grim nu deel uitmaakt van de technische staf van Ajax, heeft de andere assistent-trainer, Frank Peereboom, een andere rol gekregen, legt Het Parool uit. “Door de komst van Grim verandert ook de rol van assistent-trainer Frank Peereboom, die minder contact zal hebben met de spelers en zich meer gaat toeleggen op het analyseren van tegenstanders. Die rol had hij ook onder Erik ten Hag.”