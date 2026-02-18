De wedstrijd tegen Alavés verliep afgelopen zaterdag uiterst moeizaam voor de huidige nummer dertien van La Liga. Sevilla moest al vroeg in de wedstrijd met tien man verder nadat Juanlu Sanchez een rode kaart ontving. In de absolute slotfase van het duel liep de frustratie verder op. Terwijl Almeyda zelf al was weggestuurd, kreeg ook Joan Jordán in de extra tijd nog een directe rode kaart van scheidsrechter Apezteguia.

Waar Juanlu voor één duel aan de kant staat en Jordán twee wedstrijden moet toekijken, valt de straf voor de trainer vele malen hoger uit. De bond tilt zwaar aan het feit dat de trainer herhaaldelijk respectloos gedrag vertoonde richting de arbitrage en weigerde direct de kleedkamer op te zoeken.

Misdragingen rondom de rode kaart van Almeyda

De tuchtcommissie rekent het Almeyda zwaar aan dat hij zich na zijn eigen rode kaart in de 85e minuut niet direct naar de catacomben begaf. De voormalig international bleef op het veld en trapte bovendien tegen een flesje water aan. Volgens de officiële rapporten is de straf een optelsom van verschillende vergrijpen, waaronder het protesteren en het vertonen van "gedrag dat de goede orde van de wedstrijd verstoort".

Zeldzaam zware sanctie in het Spaanse voetbal

Een schorsing van zeven wedstrijden voor een trainer is een zeldzaamheid in Spanje. De laatste keer dat een coach een vergelijkbare straf kreeg, was in het seizoen 2014/15. Destijds werd Atlético Madrid-trainer Diego Simeone voor acht wedstrijden geschorst na een incident in de Spaanse Supercup tegen Barcelona.

Verder terug in het verleden, meer dan 25 jaar geleden, kreeg voormalig Real Zaragoza-trainer Txetxu Rojo zelfs negen duels aan de broek na een aanvaring met oud-scheidsrechter Luis Medina Cantalejo. Almeyda schaart zich met zijn huidige schorsing nu in dit rijtje van zware sancties.

Sevilla legt zich niet neer bij besluit van de bond

Sevilla is niet van plan de schorsing zonder slag of stoot te accepteren en heeft aangekondigd juridische stappen te ondernemen. De club heeft laten weten in beroep te gaan tegen de beslissing van de bond, omdat zij de opgelegde strafmaat als "buitenproportioneel" beschouwen. Voor de club uit Andalusië komt de afwezigheid van de hoofdtrainer op een kritiek moment in de competitie.

Met een dertiende plek op de ranglijst zijn de degradatiezorgen bij Sevilla nog niet volledig verdwenen. De ploeg heeft slechts een kleine marge op de onderste regionen en wacht de komende weken een loodzwaar programma. Almeyda zal onder meer de beladen stadsderby tegen Real Betis en de confrontaties met FC Barcelona en Atlético Madrid vanaf de zijlijn moeten beleven, tenzij het beroep van de club alsnog tot een strafvermindering leidt.