Maurice Verberne keert niet meer terug als hoofdtrainer van FC Eindhoven. In goed overleg is besloten dat de 54-jarige coach zijn werkzaamheden tot het einde van het seizoen niet meer hervat.

Dat meldt FC Eindhoven donderdagmiddag via de officiële kanalen. Verberne stond sinds medio 2024 aan het roer bij FC Eindhoven en leidde de club in zijn debuutjaar naar de elfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. In oktober vorig jaar sloeg het noodlot toe: op het trainingsveld brak Verberne zijn been tijdens een oefenpotje, waardoor hij al geruime tijd niet actief was bij het team.

Focus op revalidatie

Artikel gaat verder onder video

Verberne reageert op zijn vertrek: “Het is jammer dat ik door mijn blessure en de periode van afwezigheid niet meer kan terugkeren binnen het teamproces dit seizoen. Mijn focus ligt nu op het volledig afronden van mijn revalidatie. Ik kijk met trots terug op mijn periode bij de club en wens de spelers, staf en supporters veel succes voor de rest van het seizoen.”

Nieuwe dynamiek binnen staf

Technisch directeur Marc Scheepers licht toe: “Maurice heeft zich altijd met volle overtuiging ingezet voor FC Eindhoven. Door zijn langdurige afwezigheid en het veranderde teamproces is er een nieuwe dynamiek ontstaan binnen de staf en selectie. Daarom hebben we besloten om het seizoen met Jan Poortvliet af te maken.”

Poortvliet, die vlak voor de winterstop al als hoofdcoach werd aangesteld, maakt het huidige seizoen af als eindverantwoordelijke. Hoe de technische staf voor het nieuwe seizoen wordt ingevuld, is nog niet bekend.