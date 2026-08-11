Grote klap voor Gregory van der Wiel: opvallend bord verschijnt bij zijn villa

Gregory van der Wiel lijkt een executieveiling van zijn villa in Amstelveen niet langer te kunnen afwenden. Nadat de voormalig international eerder meerdere keren uitstel kreeg, staat inmiddels een groot veilingbord bij zijn woning. Volgens Quote heeft de schuldeiser besloten door te zetten, nadat de termijn waarin Van der Wiel zijn financiële problemen kon oplossen is verstreken.

Van der Wiel sloot in de zomer van 2022 een lening van 850.000 euro af tegen een rente van twaalf procent. De oud-verdediger wilde het geleende bedrag gebruiken om te beleggen. In 2024 vestigde hij vervolgens een tweede hypotheekrecht op zijn woning in Amstelveen en een appartement, waarna hij zijn betalingsafspraken niet meer zou zijn nagekomen.

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De schuldeiser probeerde daarop via een gedwongen verkoop van de villa zijn geld terug te krijgen. Van der Wiel kreeg begin dit jaar van de rechter nog vijf maanden om tot een oplossing te komen.

De advocaat van de schuldeiser liet tijdens die zaak weinig heel van de oud-Ajacied. “Van der Wiel heeft zijn geloofwaardigheid volledig te grabbel gegooid”, klonk het in januari in de Amsterdamse rechtbank.

Veiling villa Van der Wiel wordt doorgezet

De gegeven termijn is inmiddels verstreken. Veilingmeester Richard Dieteren van Vastgoedveiling.nl bevestigt tegenover Quote dat bij de woning een groot bord is neergezet waarmee de verkoop wordt aangekondigd.

“Druk én uitstel zijn soms precies nodig om alsnog tot een oplossing te komen. Maar uitstel alleen lost niets op”, zegt Dieteren.

Ook bij het bezichtigen van de woning worden maatregelen getroffen. “Omdat de medewerking van de eigenaar onzeker is, hebben we namens de executant het bezichtigingsbeding ingeroepen”, aldus de veilingmeester tegenover Quote.

Dat betekent dat belangstellenden toegang tot de vrijstaande villa kunnen krijgen, ook wanneer Van der Wiel zelf niet meewerkt. Daarbij kan indien nodig zelfs een slotenmaker worden ingeschakeld. “Klinkt wellicht stevig”, zegt Dieteren, “maar uiteindelijk heeft ook een financier rechten én verplichtingen.”

De villa aan de Noorddammerweg heeft volgens de veilingsite een woonoppervlakte van circa 379 vierkante meter en staat op een perceel van ongeveer 652 vierkante meter. De woning werd gebouwd in 2010. Op donderdag 20 augustus tussen 10.00 en 11.00 uur staat een bezichtiging gepland. Vooraf aanmelden en legitimeren is verplicht.

De executieveiling zelf staat voor 8 september 2026 om 11.00 uur gepland. Tot en met 24 augustus kan bovendien een onderhands bod worden uitgebracht.

Van der Wiel sprak eerder over zware periode

Van der Wiel beëindigde in 2019 zijn loopbaan als profvoetballer. De voormalig verdediger speelde 46 interlands voor het Nederlands elftal. In 2023 vertelde hij dat hij al enkele jaren kampte met paniekaanvallen en depressies.

“Ik leg altijd mijn emoties opzij en dat is iets dat zich na al die jaren heeft opgebouwd. Frustratie, woede, teleurstelling, verdriet”, vertelde hij destijds op zijn eigen website.

Afgelopen zomer ging Van der Wiel tegenover ESPN ook in op zijn ervaringen binnen het profvoetbal. “Ik denk dat mijn persoonlijkheid niet bij het voetbal past. Ik voelde me gewoon niet helemaal thuis in de voetbalwereld. Ik werd daarbij ook door niemand geholpen.”