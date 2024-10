Gefrustreerde Dest geeft trap na: ‘Hij is niet eerlijk tegen mij geweest’

kijkt niet met een goed gevoel terug op zijn samenwerking met Xavi bij FC Barcelona, zo vertelt hij in gesprek met Sport. Volgens de verdediger van PSV was de toenmalig trainer van de Catalanen niet eerlijk tegen hem.

Dest maakte in de zomer van 2020 de overstap van Ajax naar Barcelona. In zijn eerste twee seizoenen, onder Ronald Koeman en diens opvolger Xavi, kwam de in Nederland geboren Amerikaan regelmatig aan spelen toe. Medio 2022 mocht hij echter vertrekken, waarna hij achtereenvolgens werd verhuurd aan AC Milan en PSV, dat hem afgelopen zomer transfervrij overnam van de Spaanse topclub.

De manier waarop hij in 2022 moest vertrekken bij Barça, zit Dest niet helemaal lekker, zo vertelt hij in gesprek met Sport. Wanneer de verdediger wordt gevraagd waar hij spijt van heeft uit zijn tijd bij Barcelona, haalt hij de naam van Xavi aan. “Ik heb het gevoel dat ik bij hem nooit echt een goede kans heb gehad”, geeft hij aan. “Ik had het gevoel dat ik met een begrenzing erop moest spelen, dat ik mezelf niet was.” De verdediger illustreert dit door te vertellen dat hij graag meedoet in de aanval. “Dat vind ik het leukst, maar hij vroeg me niet mee naar voren te gaan.”

Xavi was niet eerlijk tegen Dest

“Ik denk ook dat hij niet eerlijk tegen mij is geweest”, vervolgt de geblesseerde PSV’er. Dest geeft aan dat hij meerdere gesprekken heeft gevoerd met Xavi, waarna hij twijfelde of dat wat zijn trainer tegen hem zei wel echt zo was. “In de zomer, voordat hij op vakantie ging, zei hij tegen mij: ‘Ik reken op je, luister niet naar wat de pers zegt’. Zodra hij weer terugkwam, zei hij tegen me dat ik moest vertrekken.”

