PSV-fans wijzen massaal naar Sergiño Dest: 'Mega dissonant'

PSV voorafgaand aan het uitduel bij Olympiakos Piraeus in de Champions League
Foto: © Imago
Frank Hoekman
4 november 2025, 22:03   Bijgewerkt: 22:14

De fans van PSV uiten tijdens de eerste helft van het Champions League-duel bij Olympiakos Piraeus massaal hun ongenoegen over het spel van Sergiño Dest. De rechtsback speelt in Griekenland vooralsnog een moeizaam duel, waarin PSV door een pegel van Gelson Martins tegen een 1-0 achterstand aankijkt.

PSV had het in het eerste bedrijf bijzonder lastig met Olympiakos. In minuut zeventien leidde dat tot de verdiende 1-0 voor de Grieken, toen Martins PSV-doelman Matej Kovár kansloos liet met een enorme knal. Hoewel meerdere PSV'ers hun niveau niet haalden, wordt Dest door de fans massaal aangewezen als de grote dissonant. De 25-jarige Amerikaan werd meermaals volledig zoek gespeeld door zijn directe tegenstander, de Portugees Daniel Podence. "PSV heeft sowieso heel veel moeite met de buitenspelers", stelt Boudewijn Zenden vast tijdens de rustanalyse bij Ziggo Sport.

Datajournalist Bart Frouws (Voetbal International) becijfert dat Dest in de eerste helft niet minder dan vijf keer voorbij werd gedribbeld. "Dat is nu al het één-na-hoogste aantal voor een CL-speler dit seizoen over een hele(!) wedstrijd", schrijft Frouws op X. Ook de PSV-supporters is opgevallen dat de Amerikaan het bijzonder lastig heeft: "Zou Dest nog van plan zijn om te gaan verdedigen vandaag?", vraagt een fan zich af als Olympiakos - PSV nog geen tien minuten onderweg is. "Dest moet het ook niet meer over de Europese top hebben, kan totaal niet verdedigen helaas", schrijft een andere supporter. "Dest zijn slechtste wedstrijd ooit, goedenavond", stelt een derde fan vast.

0 reacties

Olympiakos - PSV

Olympiakos Piraeus
1 - 1
PSV
Vandaag gespeeld om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Sergiño Dest

Sergiño Dest
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 25 jaar (3 nov. 2000)
Positie: V (R, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
10
1
2024/2025
PSV
7
0
2023/2024
PSV
25
2
2023/2024
Barcelona
0
0

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
4
11
12
2
Paris SG
3
10
9
3
Bayern München
3
10
9
4
Inter
3
9
9
5
Real Madrid
3
7
9
6
Dortmund
3
5
7
7
Man City
3
4
7
8
Newcastle
3
6
6
9
Barcelona
3
5
6
10
Liverpool
3
4
6
11
Chelsea
3
3
6
12
Sporting
3
3
6
13
Qarabağ
3
1
6
14
Galatasaray
3
-1
6
15
Spurs
3
1
5
16
PSV
3
2
4
17
Atalanta
3
-3
4
18
Frankfurt
4
-4
4
19
Napoli
4
-5
4
20
Marseille
3
2
3
21
Atlético
3
-1
3
22
Club Brugge
3
-2
3
23
Athletic
3
-3
3
24
R. Union SG
3
-6
3
25
Juventus
3
-1
2
26
Bodø/Glimt
3
-2
2
27
Monaco
3
-3
2
28
Pafos
3
-4
2
29
Leverkusen
3
-5
2
30
Slavia
4
-6
2
31
Villarreal
3
-3
1
32
København
3
-4
1
33
Olympiakos
3
-7
1
34
Kairat
3
-8
1
35
Benfica
3
-5
0
36
Ajax
3
-10
0

