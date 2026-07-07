kan prima nog een aantal jaar mee bij het Nederlands elftal, zo stelt Henk ten Cate in gesprek met Voetbal International. De voormalig trainer vindt wel dat de spits Brazilië achter zich moet laten en terug moet keren naar de Eredivisie, wat zijn niveau ten goede zou moeten komen.

Na het vertrek van Ronald Koeman bij het Nederlands elftal klinkt met regelmaat de suggestie dat dit het ideale moment is om een bezem door de selectie te halen, maar daar kan Ten Cate zich niet in vinden. “Ik zie niet in waarom je nu spelers moet gaan vervangen. Absoluut niet. Dit is gewoon een prima spelersgroep”, aldus de voormalig trainer van Ajax. “Daar hoeft na een tegenvallend toernooi echt niet meteen de bezem doorheen. Dat is lekker makkelijk lullen, van een afstandje.”

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Ten Cate wijst naar enkele andere routiniers. “Cristiano Ronaldo is niet meer de Cristiano van tien jaar geleden. Maar hij is nog steeds belangrijk voor Portugal”, maakt hij duidelijk. “Messi is hetzelfde verhaal bij Argentinië. We moeten voorzichtig zijn om mensen even snel af te serveren.” De oud-buitenspeler ziet geen spelers die beter zijn dan in de WK-selectie van Oranje. “Ik zie nog steeds geen betere centrumverdediger dan Van Dijk”, reageert hij op de kritiek op de aanvoerder van Oranje.

Ook de rol van Depay, topscorer aller tijden, is nog niet uitgespeeld bij Oranje, zo denkt Ten Cate. “Van Memphis hebben we weinig gezien dit toernooi, maar die zou met zijn 32 jaar toch ook nog even moeten meekunnen”, denkt hij. Wel is het volgens Ten Cate zo dat Depay niet per se beter wordt van het niveau in de Braziliaanse competitie. “Als Memphis weer in Nederland komt voetballen, pakt hij zijn oude niveau misschien weer op. Het niveau waarop hij ontzettend veel heeft betekend voor Oranje”, suggereert de oud-trainer. “Misschien is dat een ideetje voor hem. Hij is een van de routiniers die te makkelijk wordt weggezet. Daar stoor ik me aan.”