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Feyenoord stalt Jaden Slory opnieuw in de Eredivisie

7 juli 2026, 13:51   Bijgewerkt: 14:22
Jaden Slory van Feyenoord
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Feyenoord gaat Jaden Slory komend seizoen opnieuw verhuren aan een Eredivisieclub. Volgens het Brabants Dagblad wordt de 21-jarige vleugelaanvaller de eerste zomeraanwinst van het gepromoveerde Willem II. De Tilburgers gaan Slory voor een seizoen huren.

Slory behoorde vorig jaar in de eerste seizoenshelft tot het eerste elftal van Feyenoord en in de eerste weken van de competitie kreeg hij regelmatig de kans van toenmalig trainer Robin van Persie. Nadat Slory op bezoek bij AZ (3-3) diep in blessuretijd een strafschop had weggegeven waaruit de Alkmaarders gelijkmaakten, kwam hij maanden niet meer in actie. In de winterstop besloot Feyenoord hem alsnog te verhuren en maakte de buitenspeler het seizoen af bij Go Ahead Eagles.

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Om Slory meer vlieguren te laten maken, heeft Feyenoord besloten om hem ook komend seizoen elders onder te brengen in de Eredivisie. Daarbij is de keuze gevallen op een tijdelijk avontuur bij Willem II, zo weet het BD. Ook een andere promovendus, SC Cambuur, had naar verluidt interesse in de diensten van de aanvaller.

Slory speelde twee seizoenen geleden nog op huurbasis bij FC Dordrecht, waar hij een van de uitblinkers was. In 38 wedstrijden voor de club was hij twaalf keer trefzeker en leverde hij tien assists, waarmee de vleugelspeler een belangrijk aandeel had in het bereiken van de play-offs. Bij Go Ahead Eagles liep het afgelopen seizoenshelft allemaal wat minder voor de huurling, die in vijftien wedstrijden niet scoorde en een assist gaf.

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Jaden Slory

Jaden Slory
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 21 jaar (9 mei 2005)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
6
0
2024/2025
Dordrecht
33
10
2024/2025
Feyenoord
0
0
2023/2024
Feyenoord
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Fortuna
0
0
0
8
Go Ahead
0
0
0

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