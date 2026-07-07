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Bernardo Silva en Rodri lijnrecht tegenover elkaar bij Portugal - Spanje

7 juli 2026, 13:16
Rodri van Spanje en Bernardo Silva van Portugal
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Bernardo Silva en Rodri hebben het maandagavond flink met elkaar aan de stok gekregen in de slotfase van Portugal - Spanje (0-1). De twee speelden jarenlang samen bij Manchester City, maar waren in Dallas even geen vrienden. Rodri heeft in een interview zijn excuses aangeboden voor het moment.

Spanje wist maandagavond in de Iberische derby ten koste van Portugal door te stoten naar de kwartfinale van het WK. De ploeg van Luis de la Fuente won de ontmoeting met 0-1 door een late treffer van Mikel Merino. In de absolute slotfase kreeg Silva echter nog de kans om de gelijkmaker te maken en verlenging af te dwingen, maar zijn kopbal verdween van dichtbij net over het Spaanse doel.

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De misser van de Portugees werd uitbundig gevierd door Rodri, die Silva ook nog een aai over zijn achterhoofd gaf. Daar was de creatieveling niet van gediend en met een uitgestoken vinger liep hij dreigend op de Spaanse controleur af. Uiteindelijk moesten Unai Simon en Aymeric Laporte, die zelf ook lang voor Manchester City speelde, tussenbeide komen om de oud-ploeggenoten uit elkaar te halen.

Na afloop van de wedstrijd stak Rodri de hand in eigen boezem. “Ik bied Bernardo mijn excuses aan”, aldus de enkelvoudig Ballon d’Or-winnaar. “Ik vierde zijn gemiste kans aan het einde van de wedstrijd. Dat was mijn fout.” De Spanjaard bekent dat hij zich liet meeslepen door emoties.

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Portugal - Spanje

0 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Bernardo Silva

Bernardo Silva
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 31 jaar (10 aug. 1994)
Positie: M (C), AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
38
2
2024/2025
Man City
33
4
2023/2024
Man City
33
6
2022/2023
Man City
34
4

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep H
GS
DS
PT
1
Spanje
3
5
7
2
Kaapverdië
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saoedi-Arabië
3
-4
2

Complete Stand

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