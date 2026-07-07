heeft na afloop van de nederlaag van de Verenigde Staten op het WK tegen België (1-4) gereageerd op de rel rondom zijn persoon. De spits benadrukt niets te maken te hebben gehad met het opschorten van zijn schorsing.

Balogun was in de uren voor de achtste finale tussen de VS en België het middelpunt van de aandacht. De aanvaller kreeg een ronde eerder een directe rode kaart tegen Bosnië-Herzegovina, wat volgens de regels van de FIFA een directe schorsing van minstens een duel oplevert. De bond besloot hier na een belletje uit het Witte Huis van af te wijken en de schorsing om te zetten in een voorwaardelijke, tot woede van onder meer de Belgische voetbalbond en de UEFA. De FIFA week echter niet meer af van deze beslissing.

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Daardoor stond Balogun ‘gewoon’ op het veld in Seattle, waar de VS op alle fronten werd afgetroefd door de getergde Belgen. Na de wedstrijd ging de aanvaller van AS Monaco in op de rel die was ontstaan. “Ik had geaccepteerd dat ik een rode kaart had gekregen”, wordt Balogun geciteerd door de New York Post. “Vervolgens heb ik ook geaccepteerd dat ik toch wel kon spelen. Er is niet veel meer dat ik erover kan zeggen. Al met al denk ik dat België vandaag de betere ploeg was.” Later in het gesprek voegt Balogun nog toe dat hij niets te maken had met de beslissing de kaart aan te vechten, maar hij zegt niet dat hij er helemaal niets van af wist.

Garcia steekt Balogun hart onder de riem

Direct na het laatste fluitsignaal had de Amerikaanse spits een onderonsje met de Belgische bondscoach Rudi Garcia. “Om eerlijk te zijn heb ik België gewoon gefeliciteerd”, gaat Balogun in op dat gesprek. “Het is een spelletje. Dan zijn er winnaars en verliezers. Net als toen ik de rode kaart kreeg, moet je dit op de juiste manier oppakken.” Garcia liet op zijn persconferentie weten dat hij tegen Balogun had gezegd dat de rel ‘niet zijn fout’ was.

“Hij gaf aan dat hij hoopt dat de situatie geen schaduw werpt op het fantastische WK dat ik heb gespeeld”, gaat Balogun verder. “Hij moedigde mij aan positief te blijven. Om trots te zijn wat ik op dit toernooi heb bereikt.” Bij de spits heerst nu vooral teleurstelling, laat hij weten. “De situatie waarin ik heb gezeten, gaat ook uitdagingen met zich meebrengen. Het is belangrijk voor mij om mijn gedachten op een rijtje te zetten en als het moment juist is, kan ik er denk ik meer over zeggen.”