Folarin Balogun heeft na afloop van de nederlaag van de Verenigde Staten op het WK tegen België (1-4) gereageerd op de rel rondom zijn persoon. De spits benadrukt niets te maken te hebben gehad met het opschorten van zijn schorsing.
Balogun was in de uren voor de achtste finale tussen de VS en België het middelpunt van de aandacht. De aanvaller kreeg een ronde eerder een directe rode kaart tegen Bosnië-Herzegovina, wat volgens de regels van de FIFA een directe schorsing van minstens een duel oplevert. De bond besloot hier na een belletje uit het Witte Huis van af te wijken en de schorsing om te zetten in een voorwaardelijke, tot woede van onder meer de Belgische voetbalbond en de UEFA. De FIFA week echter niet meer af van deze beslissing.
Daardoor stond Balogun ‘gewoon’ op het veld in Seattle, waar de VS op alle fronten werd afgetroefd door de getergde Belgen. Na de wedstrijd ging de aanvaller van AS Monaco in op de rel die was ontstaan. “Ik had geaccepteerd dat ik een rode kaart had gekregen”, wordt Balogun geciteerd door de New York Post. “Vervolgens heb ik ook geaccepteerd dat ik toch wel kon spelen. Er is niet veel meer dat ik erover kan zeggen. Al met al denk ik dat België vandaag de betere ploeg was.” Later in het gesprek voegt Balogun nog toe dat hij niets te maken had met de beslissing de kaart aan te vechten, maar hij zegt niet dat hij er helemaal niets van af wist.
Direct na het laatste fluitsignaal had de Amerikaanse spits een onderonsje met de Belgische bondscoach Rudi Garcia. “Om eerlijk te zijn heb ik België gewoon gefeliciteerd”, gaat Balogun in op dat gesprek. “Het is een spelletje. Dan zijn er winnaars en verliezers. Net als toen ik de rode kaart kreeg, moet je dit op de juiste manier oppakken.” Garcia liet op zijn persconferentie weten dat hij tegen Balogun had gezegd dat de rel ‘niet zijn fout’ was.
“Hij gaf aan dat hij hoopt dat de situatie geen schaduw werpt op het fantastische WK dat ik heb gespeeld”, gaat Balogun verder. “Hij moedigde mij aan positief te blijven. Om trots te zijn wat ik op dit toernooi heb bereikt.” Bij de spits heerst nu vooral teleurstelling, laat hij weten. “De situatie waarin ik heb gezeten, gaat ook uitdagingen met zich meebrengen. Het is belangrijk voor mij om mijn gedachten op een rijtje te zetten en als het moment juist is, kan ik er denk ik meer over zeggen.”
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Je kan het Balogun ook niet kwalijk nemen want dit is over zijn rug gespeeld. Door wat Trump en Infantino hebben bekokstoofd hebben ze België getergd en op scherp gezet. Als Infantino nog enigszins gevoel en eigenwaarde heeft dan moet hij afzien van een volgende termijn als de grote baas van de FIFA want hij is totaal niet geloofwaardig meer.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Je kan het Balogun ook niet kwalijk nemen want dit is over zijn rug gespeeld. Door wat Trump en Infantino hebben bekokstoofd hebben ze België getergd en op scherp gezet. Als Infantino nog enigszins gevoel en eigenwaarde heeft dan moet hij afzien van een volgende termijn als de grote baas van de FIFA want hij is totaal niet geloofwaardig meer.