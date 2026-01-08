heeft het donderdagavond aan de stok gekregen met de supporters van Tottenham Hotspur. De Nederlandse verdediger ging na afloop van de 3-2 nederlaag bij Bournemouth in discussie met de fans.

Op beelden is te zien hoe Van de Ven na het laatste fluitsignaal richting het uitvak loopt en daar de confrontatie aangaat met de supporters. Hij raakte in de discussie verzeild en werd vervolgens door medewerkers van de Spurs richting de kleedkamer begeleid.

Artikel gaat verder onder video

Van de Ven was overigens niet de enige speler van de nummer veertien van de Premier League die in discussie raakte met de fans. Hetzelfde gold voor Palhinha, die na afloop van de wedstrijd reageerde: "De fans toonden hun frustratie en dat snappen we. We waren zelf ook gefrustreerd, want er was maar één team dat speelde om te winnen. Ik hoop dat ze ons blijven steunen, de overwinningen zullen weer komen."

Tottenham Hotspur staat op een zeer teleurstellende veertiende plaats in de Premier League. Tegen Bournemouth kwam het nog wel op voorsprong, maar het resultaat werd in de slotfase van de wedstrijd uit handen gegeven in het Vitality Stadium.