Live voetbal

Micky van de Ven botst met boze Tottenham-fans na nederlaag

Micky van de Ven/opstootje
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
8 januari 2026, 09:43

Micky van de Ven heeft het donderdagavond aan de stok gekregen met de supporters van Tottenham Hotspur. De Nederlandse verdediger ging na afloop van de 3-2 nederlaag bij Bournemouth in discussie met de fans.

Op beelden is te zien hoe Van de Ven na het laatste fluitsignaal richting het uitvak loopt en daar de confrontatie aangaat met de supporters. Hij raakte in de discussie verzeild en werd vervolgens door medewerkers van de Spurs richting de kleedkamer begeleid.

Artikel gaat verder onder video

Van de Ven was overigens niet de enige speler van de nummer veertien van de Premier League die in discussie raakte met de fans. Hetzelfde gold voor Palhinha, die na afloop van de wedstrijd reageerde: "De fans toonden hun frustratie en dat snappen we. We waren zelf ook gefrustreerd, want er was maar één team dat speelde om te winnen. Ik hoop dat ze ons blijven steunen, de overwinningen zullen weer komen."

Tottenham Hotspur staat op een zeer teleurstellende veertiende plaats in de Premier League. Tegen Bournemouth kwam het nog wel op voorsprong, maar het resultaat werd in de slotfase van de wedstrijd uit handen gegeven in het Vitality Stadium.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Van Persie rekent Slory 'zeker niet' af op cruciale fout tegen AZ

  • Gisteren, 17:59
  • Gisteren, 17:59
KNVB zet streep door vrijdagavondwedstrijden door winterse omstandigheden

KNVB zet streep door vrijdagavondwedstrijden door winterse omstandigheden

  • Gisteren, 13:36
  • Gisteren, 13:36
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Zwaar gehavend Feyenoord wacht loodzwaar begin van 2026

  • Gisteren, 12:35
  • Gisteren, 12:35
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Micky van de Ven

Micky van de Ven
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 24 jaar (19 apr. 2001)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Spurs
20
3
2024/2025
Spurs
13
0
2023/2024
Wolfsburg
-
-
2023/2024
Spurs
27
3

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel