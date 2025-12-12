Jacob Neestrup en Iñigo Perez zijn in beeld als nieuwe trainer van Ajax. Voetbal International onthult dat het tweetal al langer gevolgd wordt door de Amsterdammers, maar dat de club meerdere kandidaten in beeld gebracht heeft. Wel wil Ajax eerst een nieuwe technisch directeur aanstellen.

Ajax zoekt door het ontslag van trainer John Heitinga een nieuwe trainer, maar gaat allereerst op zoek naar een nieuwe technisch directeur. Alex Kroes heeft zijn lot namelijk verbonden aan dat van Heitinga, maar blijft op verzoek van de overige directieleden en de raad van commissarissen aan totdat er een opvolger is gevonden.

Daardoor verwacht Voetbal International dat Fred Grim vermoedelijk ook in 2026 nog voor de groep staat. "Dat wil niet zeggen dat de zoektocht naar trainers nu helemaal stilligt. Uiteraard zijn er meerdere kandidaten in kaart gebracht", klinkt het.

"Trainers als Jacob Neestrup en Iñigo Perez worden door Ajax al langer gevolgd, maar dat geldt voor meer oefenmeesters uit Nederland, Spanje, België en andere landen", schrijft Lentin Goodijk. "Concrete toenadering is er logischerwijs nog niet. Zodra de nieuwe td er is, kan dat in gang gezet worden. Komt Ajax eruit met Cruijff, dan brengt die bijvoorbeeld een breed Spaans netwerk met zich mee."

De vraag is dan ook wat een logisch instapmoment is voor de trainer. Daarvoor is de winterstop natuurlijk ideaal. Lukt dat niet, dan moet het middenin de tweede seizoenshelft en daar zijn trainers vaak niet al te happig op. Bovendien is een aantal van de kandidaten die Ajax op het oog heeft sowieso pas komende zomer beschikbaar.

Kans bestaat dat Grim seizoen afmaakt

"De kans bestaat daarom ook dat Fred Grim met zijn huidige staf het seizoen afmaakt als interim-trainer van Ajax. Natuurlijk zal dat ook afhangen van de ontwikkeling van het elftal en de resultaten, maar daar is de laatste tijd in ieder geval een voorzichtig stijgende lijn zichtbaar", aldus VI. Grim begon uitermate teleurstellend aan zijn avontuur als interim-trainer met drie nederlagen in de eerste drie wedstrijden, maar de voorbije drie duels werden gewonnen.