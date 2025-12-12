Live voetbal

Grim kan in Klassieker niet beschikken over Sutalo en Berghuis, Taylor mogelijk wél fit

Fred Grim van Ajax
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
12 december 2025, 11:20

Fred Grim kan zondag in De Klassieker tegen Feyenoord niet beschikken over Josip Sutalo. Dat onthult de interim-trainer van Ajax op de voorbeschouwende persconferentie. Kenneth Taylor haalt het duel met de Rotterdammers mogelijk wel. Volgens Grim zijn er namelijk mogelijkheden.

Ajax leeft met een goed gevoel toe naar De Klassieker van aanstaande zondag tegen Feyenoord. De voorbije drie duels werden winnend afgesloten. In de eigen Johan Cruijff ArenA, waarin de F-Side leeg zal blijven door de straf die Ajax uitdeelde vanwege het vele vuurwerk dat ontstoken werd tijdens het duel met FC Groningen, hoopt de ploeg van Grim andermaal goede zaken te doen.

Artikel gaat verder onder video

Dit zal Grim wel moeten doen zonder Sutalo en Wout Weghorst. "Dat gaat wel beter, maar die is deze wedstrijd nog niet beschikbaar", aldus de oefenmeester over de Kroatische verdediger. "Wout, en dat is ook al gecommuniceerd door de club, komt zeker dit kalenderjaar niet meer in actie."

Dan was er ook nog goed nieuws, want Taylor is mogelijk wél op tijd fit voor de kraker tegen Feyenoord. "Er zijn mogelijkheden", is Grim hoopvol. "Misschien zelfs naar zondag toe. Dan hebben nog James (McConnell, red.) die last van zijn schouder en er zijn wat kleine griepjes. Dit zijn de hoofdgevallen."

Berghuis ook pas in 202 terug verwacht bij Ajax

Over Berghuis was Grim in ieder geval duidelijk: hij wordt niet meer terug verwacht voor de winterstop. "Die is nog niet buiten, dus dat kan helemaal niet", aldus de oefenmeester. De 33-jarige buitenspeler heeft een liesblessure en kwam voor het laatst op 4 oktober in actie (Sparta Rotterdam-uit, 3-3).

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Steven Berghuis en Rafael van der Vaart met Johan Cruijff ArenA

Van der Vaart onthult: Berghuis heel veel met Ajax-talenten bezig

  • Gisteren, 18:54
  • Gisteren, 18:54
Fred Grim

Grim pakt ‘managerrol’ bij Ajax: ‘Landzaat en Nuijten krijgen ruimte op trainingsveld’

  • Gisteren, 17:39
  • Gisteren, 17:39
Rafael van der Vaart in het stadion van Ajax

Van der Vaart: ‘Krijg het niet uit mijn strot, maar ik raak gecharmeerd van Weghorst’

  • Gisteren, 17:03
  • Gisteren, 17:03
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
15
23
34
3
NEC
15
14
27
4
Ajax
15
8
26
5
AZ
15
4
25
6
Groningen
15
0
23

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel