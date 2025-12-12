Fred Grim kan zondag in De Klassieker tegen Feyenoord niet beschikken over . Dat onthult de interim-trainer van Ajax op de voorbeschouwende persconferentie. haalt het duel met de Rotterdammers mogelijk wel. Volgens Grim zijn er namelijk mogelijkheden.

Ajax leeft met een goed gevoel toe naar De Klassieker van aanstaande zondag tegen Feyenoord. De voorbije drie duels werden winnend afgesloten. In de eigen Johan Cruijff ArenA, waarin de F-Side leeg zal blijven door de straf die Ajax uitdeelde vanwege het vele vuurwerk dat ontstoken werd tijdens het duel met FC Groningen, hoopt de ploeg van Grim andermaal goede zaken te doen.

Artikel gaat verder onder video

Dit zal Grim wel moeten doen zonder Sutalo en Wout Weghorst. "Dat gaat wel beter, maar die is deze wedstrijd nog niet beschikbaar", aldus de oefenmeester over de Kroatische verdediger. "Wout, en dat is ook al gecommuniceerd door de club, komt zeker dit kalenderjaar niet meer in actie."

Dan was er ook nog goed nieuws, want Taylor is mogelijk wél op tijd fit voor de kraker tegen Feyenoord. "Er zijn mogelijkheden", is Grim hoopvol. "Misschien zelfs naar zondag toe. Dan hebben nog James (McConnell, red.) die last van zijn schouder en er zijn wat kleine griepjes. Dit zijn de hoofdgevallen."

Berghuis ook pas in 202 terug verwacht bij Ajax

Over Berghuis was Grim in ieder geval duidelijk: hij wordt niet meer terug verwacht voor de winterstop. "Die is nog niet buiten, dus dat kan helemaal niet", aldus de oefenmeester. De 33-jarige buitenspeler heeft een liesblessure en kwam voor het laatst op 4 oktober in actie (Sparta Rotterdam-uit, 3-3).