Henk Spaan is zeer te spreken over Ajax-trainer Fred Grim en middenvelder . De columnist van Het Parool zou het goed nieuws vinden als de interim-trainer aanblijft tot het einde van het seizoen. Terwijl Steur in het duel met FK Qarabag (2-4) een goede indruk maakte.

Grim na het het ontslag van Heitinga het stokje op interim-basis over en verloor zijn eerste drie duels. De drie wedstrijden daarna werden gewonnen, waaronder het duel van afgelopen woensdag in Azerbeidzjan tegen Qarabag. "Op dinsdagavond deed Hélène Hendriks nog lacherig over Grim, ze leefde even in de waan dat Gijp en Derksen haar gesprekspartners waren, op woensdag groeide op Ziggo het respect", schrijft Spaan in Spaan geeft punten.

Vervolgens gaat de columnist in op het duel van Ajax tegen Qarabag. "Ik vond het samen op één middenveld posteren van Steur en Gloukh niet gelukkig, maar na het inbrengen door de trainer van Regeer was een groot deel van de balans in het elftal terug. Dat Gloukh twee keer scoorde nadat Steur gewisseld was, leek me niet toevallig", analyseert hij.

"Die Steur is een technicus van belang; dat op die positie van een middenvelder meer wordt verwacht dan een steekbal of een dribbel is evident. Loopacties zitten nog niet in het pakket, maar de jongen (17) heeft de tijd", is Spaan lovend over Steur. Ook Grim krijgt nog een goed woordje. "Ik las dat het aanblijven van Grim tot het eind van het seizoen bespreekbaar wordt. Goed nieuws, of ze nou van Feyenoord verliezen of niet", besluit Spaan, die Grim beoordeel met een 8.