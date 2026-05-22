Farioli ligt onder vuur: 'Hij is een oplichter, een onbetrouwbare flikker'

22 mei 2026, 10:33
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Francesco Farioli heeft het kleine beetje krediet dat hij nog had bij Valentijn Driessen volledig verspeeld. De journalist van De Telegraaf maakt in het programma Vandaag Inside gehakt van de coach van FC Porto, die door hem zelfs een oplichter wordt genoemd.

De aanleiding voor de boosheid van Driessen zijn de interviews die Farioli na het kampioenschap met FC Porto heeft gegeven aan de Nederlandse media. Wilfred Genee vraagt Driessen hoe hij daarnaar heeft gekeken: "Houd op over Farioli", reageert de journalist van De Telegraaf. "Hij heeft me al een jaar dwarsgezeten en dat doet hij nu weer met een enorm lulverhaal. Het is een enorme acteur."

Driessen legt vervolgens uit wat volgens hem het 'lulverhaal' van de Italiaanse trainer was: "Nu kwam de aap uit de mouw: hij was al eerder in gesprek met FC Porto. Hij heeft toen tegen Ajax gezegd: ik ga weg, ik zie het niet meer zitten, want ik wil nog vijf mensen erbij in mijn staf. Ajax zei toen: daar beginnen we niet aan."

Driessen vervolgt: "Hij heeft toen gezegd: als ik na 1 juli geen nieuwe club heb, mag ik gratis weg. En wat gebeurt er op 2 juli? Dan belt FC Porto. Daar had hij al veel eerder contact mee. Hij ging gratis weg en steekt gewoon een klap geld in zijn binnenzak. Het is een enorme toneelspeler. Ja, dan ben je een oplichter. Het is een onbetrouwbare flikker."

Bekijk hier de hele video, waarin Driessen zijn ongenoegen uit over Farioli:

Beste Valentijn, als jij bij Voetbal International 3x zoveel kan verdienen ga je dat ook uitonderhandelen bij De Telegraaf. Hij heeft gewoon een wereldprestatie geleverd door met een krakkemikkig Ajax op een haar na landskampioen te worden. Het bewijs daarvoor is dit seizoen te zien geweest.

Beste Valentijn, als jij bij Voetbal International 3x zoveel kan verdienen ga je dat ook uitonderhandelen bij De Telegraaf. Hij heeft gewoon een wereldprestatie geleverd door met een krakkemikkig Ajax op een haar na landskampioen te worden. Het bewijs daarvoor is dit seizoen te zien geweest.

